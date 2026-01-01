Beschreibung

Lage Ab Fortaleza sind es ca. 280 km. Das Hotel liegt direkt am wunderschönen, feinen Sandstrand von Jericoacoara, etwa 100 m von den beeindruckenden Dünen entfernt. Das charmante Dorfzentrum mit zahlreichen Restaurants, gemütlichen Bars, Live-Musik und verschiedenen Shops ist in nur 3 Minuten zu Fuß erreichbar und bietet eine lebendige Atmosphäre für alle Besucher.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Beachbar mit Liegestuhl und Tücherservice, eine Sofa Lounge, eine Ruhezone mit Hängematten, 2 Swimmingpools, 2 Whirlpools, eine Bibliothek, Fitnesscenter, Spa und Babysitter Service.

Zimmer 80 Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Klimaanlage, Fernseher, Haartrockner, Minibar, WLAN. Jedes Zimmer hat Sicht auf den Pool oder auf die Gartenanlage.