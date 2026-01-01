Hotel My Blue
Jericoacoara
Beschreibung
Lage
Ab Fortaleza sind es ca. 280 km. Das Hotel liegt direkt am wunderschönen, feinen Sandstrand von Jericoacoara, etwa 100 m von den beeindruckenden Dünen entfernt. Das charmante Dorfzentrum mit zahlreichen Restaurants, gemütlichen Bars, Live-Musik und verschiedenen Shops ist in nur 3 Minuten zu Fuß erreichbar und bietet eine lebendige Atmosphäre für alle Besucher.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Beachbar mit Liegestuhl und Tücherservice, eine Sofa Lounge, eine Ruhezone mit Hängematten, 2 Swimmingpools, 2 Whirlpools, eine Bibliothek, Fitnesscenter, Spa und Babysitter Service.
Zimmer
80 Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Klimaanlage, Fernseher, Haartrockner, Minibar, WLAN. Jedes Zimmer hat Sicht auf den Pool oder auf die Gartenanlage.
Sport
Der wunderschöne Strand von Jericoacoara ist der beliebte Treffpunkt für Sportbegeisterte und Abenteuerlustige. Dort haben Sie die Möglichkeit, aufregende Aktivitäten wie Wind- oder Kitesurfen auszuprobieren. Auch werden Ihnen geführte Wanderungen, spannende Trekkings, abwechslungsreiche Biketouren, entspannende Ausritte zu Pferd sowie unterhaltsame Capoeira-Lektionen angeboten. Darüber hinaus können Sie auch das aufregende Sandboarden erleben, was für zusätzlichen Spaß sorgt und unvergessliche Erinnerungen schafft.
ab CHF 97.– / pro Person
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