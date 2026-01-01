Recife Küste Reisen vom Spezialisten

Die auf drei Inseln erbaute Stadt Recife besticht durch ihr malerisches Erscheinungsbild. Das Zentrum der Stadt ist die Insel Antigo, auf der Sie auch die schönsten Kirchen und Kolonialbauten der Umgebung finden. Von den vielen historischen Bauwerken sind insbesondere ein Fort der Niederländer, die örtliche Synagoge und der Torre Malakoff sehenswert. Sehr stimmungsvoll sind die regelmässig im Hafen stattfindenden Strassenfeste, vor deren Besuch Sie optimal am Stadtstrand Praia da Boa Viagem entspannen. Melden Sie sich bei unseren Spezialisten und Recife kann schon bald Ihr Ferienziel sein.