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Recife Küste, Brasilien

Recife Küste Reisen vom Spezialisten

Eine Stadt verteilt auf drei Inseln

Die auf drei Inseln erbaute Stadt Recife besticht durch ihr malerisches Erscheinungsbild. Das Zentrum der Stadt ist die Insel Antigo, auf der Sie auch die schönsten Kirchen und Kolonialbauten der Umgebung finden. Von den vielen historischen Bauwerken sind insbesondere ein Fort der Niederländer, die örtliche Synagoge und der Torre Malakoff sehenswert. Sehr stimmungsvoll sind die regelmässig im Hafen stattfindenden Strassenfeste, vor deren Besuch Sie optimal am Stadtstrand Praia da Boa Viagem entspannen. Melden Sie sich bei unseren Spezialisten und Recife kann schon bald Ihr Ferienziel sein.

Nannai Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 485.– / pro Person
Porto de Galinhas
54 km südlich von Recife, inmitten eines malerischen Palmenhaines, direkt am traumhaften Sandstrand, finden Sie eine...

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Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

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