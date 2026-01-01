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Fortaleza Küste, Brasilien

Fortaleza Küste Reisen vom Spezialisten

Einer der schönsten Strände des Landes

Fortaleza ist eine Stadt, die viel zu bieten hat. Neben traumhaften Stränden wie dem Praia de Jericoacoara, der für viele Brasilianer der schönste Strand des ganzen Landes ist, gibt es noch viele weitere Sehenswürdigkeiten. So ist zum Beispiel das altehrwürdige Theatro Jose de Alencar sehr attraktiv. Auch interessant ist die Festung der Stadt, die einst von Niederländern erbaut wurde und heutzutage ein Besuchermagnet ist. Weitere Orte, die Sie in Fortaleza unbedingt besuchen sollten, sind die Promenade Beira-Mar und der dortige Kunsthandwerkermarkt. Informieren Sie sich bei unseren Spezialisten.

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