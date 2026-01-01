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Ilha Grande, Brasilien

Ilha Grande Reisen vom Spezialisten

Eine Insel mit 86 Stränden

Obwohl die malerische Ilha Grande nicht sehr weit von Rio de Janeiro entfernt liegt, ist sie eine Welt für sich. Die ehemalige Sträflingsinsel, die auch mal Piraten beherbergte, ist heutzutage autofrei und ein Geheimtipp, wenn Sie Ruhe und Entspannung suchen. Viele interessante Tiere wie Affen und Papageien machen diesen Ort mit seinen schönen Stränden Praia de Dois Rios und Praia de Lopes Mendes zu einem der schönsten Traumziele in Brasilien. Imposant ist auch der Berg Pico do Papagaio. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese Faszination zu erleben!

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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