Ilha Grande Reisen vom Spezialisten

Obwohl die malerische Ilha Grande nicht sehr weit von Rio de Janeiro entfernt liegt, ist sie eine Welt für sich. Die ehemalige Sträflingsinsel, die auch mal Piraten beherbergte, ist heutzutage autofrei und ein Geheimtipp, wenn Sie Ruhe und Entspannung suchen. Viele interessante Tiere wie Affen und Papageien machen diesen Ort mit seinen schönen Stränden Praia de Dois Rios und Praia de Lopes Mendes zu einem der schönsten Traumziele in Brasilien. Imposant ist auch der Berg Pico do Papagaio. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese Faszination zu erleben!