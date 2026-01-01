Beschreibung

Einleitung Das Paradies von Jericoacoara lässt sich nicht schöner erleben. Die Kombination von atemberaubender Natur und Luxus macht Ihre Badeferien perfekt. Der ideale Ferienort für Gäste, welche ein kleines, gediegenes Design-Hotel direkt am Strand suchen. Entdecken Sie auf einem der vielen angebotenen Ausflüge die Umgebung.

Lage Das Hotel liegt im Zentrum des Fischerdörfchens Jericoacoara und 200 m vom Hauptstrand und der wilden und schönen Malhadaküste mit dem Leuchtturm entfernt. Jericoacoara wurde mit seinen Dünen zu einem der 10 schönsten Strände weltweit erklärt.

Angebot Klassisches, italienisches Open-Air Restaurant mit Strandblick. Dort können die Gäste das Frühstück geniessen und auf Anfrage auch Mittag- oder Abendessen. Die Lounge und die Bar laden zu einem Drink bei Sonnenuntergang ein. Zum Hotel gehört ein tropischer Garten mit einer Wellnessanlage, wo Sie verschiedene Anwendungen buchen können. Zur weiteren Einrichtung gehören ein Swimmingpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessstudio, eine Bibliothek und eine Boutique. Das Hotel besitzt einen direkten Strandzugang.

Zimmer 9 komfortable Suiten mit Ventilator, Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Safe, Minibar, Haartrockner, Moskitonetz, Hängematte und gratis WLAN. Alle Zimmer sind individuell eingerichtet. Die oberen Zimmer haben eine spektakuläre Sicht aufs Meer und die Dünen.