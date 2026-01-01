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Costa Verde, Brasilien

Costa Verde Reisen vom Spezialisten

Brasiliens "grüne Küste"

Die wunderschöne Costa Verde trägt ihren Namen, welcher in etwa „grüne Küste“ bedeutet, nicht umsonst. Eine üppige Vegetation, die wie in dem Gebiet Serra do Mar bis zum Strand reicht, prägt die gesamte Region und lädt Sie dazu ein, eine entspannte Zeit in einer herrlichen Umgebung zu verbringen. Unabhängig davon, ob Sie den Strand von Angra dos Reis oder die ihm vorgelagerte Insel Ilha Grande mit der alten Kolonialstadt Paraty besuchen, die Costa Verde ist zauberhaft. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um sie hautnah zu erleben.

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Reiseinformationen

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