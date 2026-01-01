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Buzios, Brasilien

Buzios Reisen vom Spezialisten

Buzios das Saint Tropez Südamerikas erleben

Das einstmals verschlafene Fischerdörfchen Buzios ist heutzutage einer der beliebtesten Badeorte in Brasilien. Dies liegt vor allem an der legendären Brigitte Bardot, die sich seinerzeit hier aufhielt und den Ort dadurch populär machte. Ferien in Buzios waren zeitweise sogar gefragter als ein Aufenthalt an der Copacabana in Rio de Janeiro. Auch wenn der Hype um diesen Ort mit der Zeit wieder in normale Bahnen gelenkt wurde, von seinem Charme hat Buzios nichts eingebüsst. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um sich in Buzios zu entspannen.

Hotel Casas Brancas Boutique & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Buzios
Nach etwa 2,5 Stunden Fahrzeit ab Rio de Janeiro, erreichen Sie Buzios. Die Unterkunft liegt nur wenige Schritte vom...
Pousada do CorsárioHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 88.– / pro Person
Buzios
Nur 5 Minuten von Buzios entfernt, an einer privilegierten Lage für Leute, die Ruhe und Entspannung suchen. Nur...

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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