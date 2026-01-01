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Canoa Quebrada, Brasilien

Canoa Quebrada Reisen vom Spezialisten

Der kleine Fischerort

Wenn Sie während Ihrer Brasilien Ferien aktiv sein möchten, ist ein Abstecher nach Canoa Quebrada eine sehr gute Idee. Denn an dem wundervollen Strand des Ortes können Sie viele Wassersportarten betreiben. Egal, ob Sie das Windsurfen, Tauchen oder Kitesurfen bevorzugen, in Canoa Quebrada ist so einiges möglich. Seinen Namen, der in etwa „zerbrochenes Boot“ bedeutet, erhielt der Ort durch ein vor ihm gestrandetes Segelschiff. Verpassen Sie es nicht, Canoa Quebrada im Rahmen einer abwechslungsreichen Brasilien Rundreise zu erkunden und kontaktieren Sie diesbezüglich noch heute unsere sehr erfahrenen Spezialisten.

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Reiseinformationen

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