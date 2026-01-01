Die Küste von Salvador da Bahia vom Spezialisten

Salvador da Bahia ist eine beeindruckende Stadt, deren bewegte Geschichte an zahlreichen Orten lebendig zu sein scheint. Einst war Sie die Hauptstadt Brasiliens und eine wichtige Handelsstadt. An ihre unrühmliche Vergangenheit als Zentrum des Sklavenhandels erinnern noch etliche Bauwerke. Die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt Salvador da Bahias vermittelt Ihnen eindrucksvolle Einblicke in eine andere Zeit. Neben dem Mercado Modelo ist vor allem der Fahrstuhl Elevador Lacerda, der die Oberstadt mit der Unterstadt verbindet, sehenswert. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese herrliche Stadt kennenzulernen.

Geografisch liegt Salvador im Nordosten Brasiliens dort, wo die weite Bucht Baía de Todos os Santos auf den Atlantik trifft. Die Stadt verteilt sich auf eine Ober- und eine Unterstadt; das historische Zentrum rund um den Pelourinho mit seinen Kolonialfassaden und Kirchen liegt oben auf der Steilkante. Nördlich davon zieht sich die von Kokospalmen gesäumte Kokosküste entlang, an der Strände und ehemalige Fischerorte wie Praia do Forte liegen – letzterer ist vor allem für sein Meeresschildkröten-Schutzprojekt bekannt.

Bahia gilt als der afrobrasilianisch am stärksten geprägte Teil des Landes, und das ist im Alltag spürbar: in der Religion des Candomblé, im Capoeira, das Kampfkunst, Tanz und Musik verbindet, in den Trommelgruppen der Stadtviertel und in der Küche. Eintöpfe mit Palmöl, Kokosmilch und Meeresfrüchten wie die Moqueca oder die an Strassenständen verkauften Acarajés gehören fest dazu. Wer sich für Musik und Strassenkultur interessiert, findet hier deutlich mehr als eine Strandkulisse.