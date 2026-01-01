Die Küste von Salvador da Bahia vom Spezialisten
Historische Altstadt und die Strände der Kokosküste
Wann Sie am besten reisen
Die Küste Bahias ist ganzjährig tropisch warm – über die Reisezeit entscheidet deshalb vor allem der Regen. Die trockeneren, sonnigeren Monate fallen mit dem europäischen Winter zusammen, was diese Zeit für Badeferien ab der Schweiz naheliegend macht. Rund um den Südwinter, etwa von April bis Juli, fällt deutlich mehr Regen, meist in kräftigen, aber kurzen Schauern.
Der Karneval von Salvador ist ein Strassenkarneval, der sich rund um die Trios elétricos abspielt, und er findet je nach Osterdatum im Februar oder März statt. Wer ihn erleben möchte, sollte sehr früh buchen; wer lieber ruhige Strände sucht, plant besser ausserhalb dieser Wochen. In den Südwintermonaten wiederum ziehen Buckelwale entlang der Küste Bahias.
Für wen sich die Küste eignet
Die Mischung aus Stadt und Strand passt zu Reisenden, die Badeferien nicht als reines Resortprogramm verstehen, sondern nebenbei Geschichte, Musik und Küche mitnehmen möchten. Familien schätzen die ruhigeren Strände nördlich der Stadt, wo Riffe bei Ebbe flache Naturbecken bilden. Wer dagegen eine kurze Anreise, ein durchorganisiertes Clubprogramm oder völlige Abgeschiedenheit sucht, ist mit anderen Zielen besser bedient: Brasilien bedeutet eine lange Anreise, und Salvador ist eine lebendige Grossstadt.
Gut kombinieren lässt sich die Region landeinwärts mit der Chapada Diamantina, einer Tafelberglandschaft mit Wasserfällen und Höhlen für Wandertage, oder südlich mit vorgelagerten Inseln und Küstenorten wie Morro de São Paulo und Boipeba, die per Boot erreichbar sind und ohne Autoverkehr auskommen. Auf einer längeren Brasilienreise lässt sich Salvador zudem mit Rio de Janeiro, den Iguaçu-Wasserfällen oder dem Amazonasgebiet verbinden.
In der Praxis bewährt sich eine Aufteilung: einige Tage in der Stadt für Altstadt, Märkte und Musik, danach der längere Teil an einem Strandort ausserhalb. Gesprochen wird Portugiesisch, Englisch ist ausserhalb der Hotels wenig verbreitet – geführte Ausflüge und organisierte Transfers erleichtern deshalb den Einstieg. Welche Unterkunft und welche Kombination zu Ihrer Reisezeit passt, klären Sie am besten direkt mit unserem Team.
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