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Salvador da Bahia Küste, Brasilien

Die Küste von Salvador da Bahia vom Spezialisten

Historische Altstadt und die Strände der Kokosküste

Salvador da Bahia ist eine beeindruckende Stadt, deren bewegte Geschichte an zahlreichen Orten lebendig zu sein scheint. Einst war Sie die Hauptstadt Brasiliens und eine wichtige Handelsstadt. An ihre unrühmliche Vergangenheit als Zentrum des Sklavenhandels erinnern noch etliche Bauwerke. Die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt Salvador da Bahias vermittelt Ihnen eindrucksvolle Einblicke in eine andere Zeit. Neben dem Mercado Modelo ist vor allem der Fahrstuhl Elevador Lacerda, der die Oberstadt mit der Unterstadt verbindet, sehenswert. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um diese herrliche Stadt kennenzulernen.

Geografisch liegt Salvador im Nordosten Brasiliens dort, wo die weite Bucht Baía de Todos os Santos auf den Atlantik trifft. Die Stadt verteilt sich auf eine Ober- und eine Unterstadt; das historische Zentrum rund um den Pelourinho mit seinen Kolonialfassaden und Kirchen liegt oben auf der Steilkante. Nördlich davon zieht sich die von Kokospalmen gesäumte Kokosküste entlang, an der Strände und ehemalige Fischerorte wie Praia do Forte liegen – letzterer ist vor allem für sein Meeresschildkröten-Schutzprojekt bekannt.

Bahia gilt als der afrobrasilianisch am stärksten geprägte Teil des Landes, und das ist im Alltag spürbar: in der Religion des Candomblé, im Capoeira, das Kampfkunst, Tanz und Musik verbindet, in den Trommelgruppen der Stadtviertel und in der Küche. Eintöpfe mit Palmöl, Kokosmilch und Meeresfrüchten wie die Moqueca oder die an Strassenständen verkauften Acarajés gehören fest dazu. Wer sich für Musik und Strassenkultur interessiert, findet hier deutlich mehr als eine Strandkulisse.

Wann Sie am besten reisen

Die Küste Bahias ist ganzjährig tropisch warm – über die Reisezeit entscheidet deshalb vor allem der Regen. Die trockeneren, sonnigeren Monate fallen mit dem europäischen Winter zusammen, was diese Zeit für Badeferien ab der Schweiz naheliegend macht. Rund um den Südwinter, etwa von April bis Juli, fällt deutlich mehr Regen, meist in kräftigen, aber kurzen Schauern.

Der Karneval von Salvador ist ein Strassenkarneval, der sich rund um die Trios elétricos abspielt, und er findet je nach Osterdatum im Februar oder März statt. Wer ihn erleben möchte, sollte sehr früh buchen; wer lieber ruhige Strände sucht, plant besser ausserhalb dieser Wochen. In den Südwintermonaten wiederum ziehen Buckelwale entlang der Küste Bahias.

Für wen sich die Küste eignet

Die Mischung aus Stadt und Strand passt zu Reisenden, die Badeferien nicht als reines Resortprogramm verstehen, sondern nebenbei Geschichte, Musik und Küche mitnehmen möchten. Familien schätzen die ruhigeren Strände nördlich der Stadt, wo Riffe bei Ebbe flache Naturbecken bilden. Wer dagegen eine kurze Anreise, ein durchorganisiertes Clubprogramm oder völlige Abgeschiedenheit sucht, ist mit anderen Zielen besser bedient: Brasilien bedeutet eine lange Anreise, und Salvador ist eine lebendige Grossstadt.

Gut kombinieren lässt sich die Region landeinwärts mit der Chapada Diamantina, einer Tafelberglandschaft mit Wasserfällen und Höhlen für Wandertage, oder südlich mit vorgelagerten Inseln und Küstenorten wie Morro de São Paulo und Boipeba, die per Boot erreichbar sind und ohne Autoverkehr auskommen. Auf einer längeren Brasilienreise lässt sich Salvador zudem mit Rio de Janeiro, den Iguaçu-Wasserfällen oder dem Amazonasgebiet verbinden.

In der Praxis bewährt sich eine Aufteilung: einige Tage in der Stadt für Altstadt, Märkte und Musik, danach der längere Teil an einem Strandort ausserhalb. Gesprochen wird Portugiesisch, Englisch ist ausserhalb der Hotels wenig verbreitet – geführte Ausflüge und organisierte Transfers erleichtern deshalb den Einstieg. Welche Unterkunft und welche Kombination zu Ihrer Reisezeit passt, klären Sie am besten direkt mit unserem Team.

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