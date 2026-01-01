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Natal, Brasilien

Natal Reisen vom Spezialisten

Badeferien in Natal Brasilien

Die geschichtsträchtige Stadt Natal wurde einst von den Portugiesen gegründet, welche ihr auch ihren Namen gaben, der so viel wie „Weihnachten" bedeutet. Das von den Gründern der Stadt gebaute Fort ist heutzutage ein Wahrzeichen Natals und erinnert an die interessante Vergangenheit der Stadt. Aber auch landschaftlich hat Natal einiges zu bieten, wie zum Beispiel den herrlichen Strand von Ponta Negra mit seinen imposanten Dünen. Eindrucksvoll ist auch der Cajueiro de Pirangi, welcher als grösster Cashew-Baum der Welt gilt. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, Natal wartet auf Sie.

Hotel Manary PraiaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Natal
Nur durch die Fussgängerpromenade vom kilometerlangen Ponta Negra Strand getrennt. Dieser gilt mit seinem einladend...

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