Die Strände im Norden, Osten und Süden der Insel

Florianópolis liegt zum grössten Teil auf der Ilha de Santa Catarina, die über Brücken mit dem Festland verbunden ist. Über vierzig Strände verteilen sich auf rund 55 Kilometer Inselachse – und sie unterscheiden sich stark.

Der Norden: ruhiges Wasser

Jurerê Internacional, Canasvieiras und Praia dos Ingleses liegen an der geschützten Nordküste. Das Wasser ist wärmer und ruhiger als anderswo, die Infrastruktur am dichtesten. Für Badeferien mit Kindern ist das die naheliegendste Wahl.

Der Osten: Wellen und Dünen

Praia Mole und Praia da Joaquina liegen offen zum Atlantik und sind die bekanntesten Surfstrände Brasiliens. An der Joaquina ziehen sich Dünen bis an die Strasse heran, auf denen sandgeboardet wird. Zum Schwimmen ist die Strömung hier zeitweise zu stark.

Der Süden: weniger bebaut

Campeche, Armação und Pântano do Sul sind ruhiger und ursprünglicher geblieben. Die Lagoinha do Leste ist nur zu Fuss über einen einstündigen Küstenpfad oder per Boot erreichbar – dafür ist sie an Werktagen fast leer.