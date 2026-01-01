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Florianópolis, Brasilien

Florianópolis Reisen vom Spezialisten

Strandleben, Party und Regenwald in einem

Die Stadt Florianópolis als Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Santa Catarina ist vor allem durch ihre Lage interessant. Denn ein Teil von ihr befindet sich auf dem Festland, wohingegen der Rest auf der Insel Ilha de Santa Catarina liegt. Von den beiden Vierteln der Stadt ist der auf der Insel befindliche Teil definitiv der interessantere. Insbesondere wenn Sie während Ihrer Brasilien Ferien herrliche Strände erkunden möchten, sind Sie hier richtig. Nehmen Sie schon bald Kontakt mit unseren Spezialisten auf, um sich von ihnen eine massgeschneiderte Reise nach Florianópolis planen zu lassen.

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Florianopolis
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Die Strände im Norden, Osten und Süden der Insel

Florianópolis liegt zum grössten Teil auf der Ilha de Santa Catarina, die über Brücken mit dem Festland verbunden ist. Über vierzig Strände verteilen sich auf rund 55 Kilometer Inselachse – und sie unterscheiden sich stark.

Der Norden: ruhiges Wasser

Jurerê Internacional, Canasvieiras und Praia dos Ingleses liegen an der geschützten Nordküste. Das Wasser ist wärmer und ruhiger als anderswo, die Infrastruktur am dichtesten. Für Badeferien mit Kindern ist das die naheliegendste Wahl.

Der Osten: Wellen und Dünen

Praia Mole und Praia da Joaquina liegen offen zum Atlantik und sind die bekanntesten Surfstrände Brasiliens. An der Joaquina ziehen sich Dünen bis an die Strasse heran, auf denen sandgeboardet wird. Zum Schwimmen ist die Strömung hier zeitweise zu stark.

Der Süden: weniger bebaut

Campeche, Armação und Pântano do Sul sind ruhiger und ursprünglicher geblieben. Die Lagoinha do Leste ist nur zu Fuss über einen einstündigen Küstenpfad oder per Boot erreichbar – dafür ist sie an Werktagen fast leer.

Lagoa da Conceição, azoreanisches Erbe und Reisezeit

Die Insel besteht nicht nur aus Küste. Im Landesinnern und in den alten Dörfern liegt der andere Teil von Florianópolis.

Die Lagune

Die Lagoa da Conceição ist ein Brackwassersee mitten auf der Insel, umgeben von Restaurants, Hostels und Bars. Auf dem Wasser wird gekitet und Stand-up gepaddelt, weil der Wind hier verlässlicher weht als an der Küste. Abends ist die Lagune das gesellschaftliche Zentrum der Insel.

Santo Antônio de Lisboa

Das Dorf an der Westküste wurde im 18. Jahrhundert von Siedlern von den Azoren gegründet und hat die farbigen Kolonialhäuser behalten. Santa Catarina ist der grösste Austernproduzent Brasiliens, und in den Restaurants am Wasser wird die Ernte direkt verarbeitet. Sonnenuntergänge über der Bucht sind das zweite Argument, hierher zu fahren.

Wann Sie reisen sollten

Dezember bis März ist Südsommer: warm, lebhaft und in den Ferienwochen um Neujahr sehr voll. Oktober, November und April sind mildere Alternativen mit deutlich weniger Betrieb. Im Winter zwischen Juni und August liegen die Temperaturen bei 15 bis 20 Grad – zum Wandern gut, zum Baden nicht.

Anreise

Der Flughafen Hercílio Luz liegt im Süden der Insel und ist über São Paulo oder Rio de Janeiro angebunden. Vom Terminal bis in den Norden der Insel fährt man je nach Verkehr eine knappe Stunde.

Häufige Fragen zu Florianópolis

Der Norden mit Jurerê und Canasvieiras hat ruhiges Wasser und die meiste Infrastruktur, der Osten mit Praia Mole und Joaquina die Wellen, der Süden um Campeche und Pântano do Sul die Ruhe. Die Lagoa da Conceição in der Inselmitte verbindet Wassersport mit Ausgehen.

Dezember bis März für Badeferien, mit Höchstbetrieb um Neujahr und Karneval. Oktober, November und April sind milder und ruhiger. Von Juni bis August wird es mit 15 bis 20 Grad zu kühl zum Baden.

Ja. Praia Mole und Joaquina sind die bekanntesten Reviere, für Anfänger eignen sich die ruhigeren Abschnitte im Norden besser. Die Wellen sind im Südwinter zwischen Mai und September am verlässlichsten.

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