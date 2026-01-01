Olinda Hotels und Unterkünfte

Im Nordosten Brasiliens erwartet Sie ein ganz besonderes Schmuckstück. Die Stadt Olinda versprüht einen einzigartigen Charme und ist ein echter Geheimtipp. Sowohl Wassersportler als auch Städtereisende kommen hier voll auf ihre Kosten. Menschenleere Strände im Umland von Olinda bieten darüber hinaus genug Platz, um Kraft und Sonne zu tanken. Bei einem Spaziergang durch die kleinen Gassen von Olinda treffen Sie auf Ateliers und Galerien. Ein weiteres Highlight ist Olindas Karneval. Mehr über die pittoreske Stadt im Nordosten Brasiliens erfahren Sie von unseren Spezialisten.