Christo Redentor ist die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit Rio de Janeiros. Die mächtige Statue wacht vom 710 Meter hohen Corcovado über die brasilianische Millionenmetropole. Umgeben wird sie vom Regenwald, dem Tijuca-Nationalpark. Hier fliegen Kolibris von Blüte zu Blüte und Kapuzineraffen schwingen sich von Ast zu Ast. Rio de Janeiro gehört deshalb und aus vielen anderen Gründen zu den spannendsten Städten weltweit. Sie haben Fragen zu Copacabana, Zuckerhut oder Santa Teresa, dem Dorf in der Grossstadt? Unsere Spezialisten beraten Sie kompetent vor Ihrer nächsten Reise!