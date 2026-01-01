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Buenos Aires, Argentinien

Argentinien Rundreisen vom Spezialisten

Alle Facetten des Landes entdecken

Insbesondere wenn Ihre Zeit knapp bemessen ist, sind Kurzrundreisen in Argentinien gut dafür geeignet, dieses herrliche Land in seiner ganzen Pracht kennenzulernen. Egal, ob es Sie in den Süden Argentiniens zu den Magellan-Pinguinen zieht oder Sie sich den imposanten Perito-Moreno-Gletscher anschauen möchten, Rundreisen durch Argentinien werden nie langweilig. Traumhafte Landschaften, gastfreundliche Menschen und viele kulturelle Highlights machen Argentinien Reisen zu einer Angelegenheit für Geniesser! Wenn Sie sich dieses Land nicht entgehen lassen wollen, kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Südamerika Reisen, die Sie gerne beraten.

Icon map4 Tage
El Calafate
ab CHF 340.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights: Parque Nacional Los Glaciares , Bootsfahrt zur Gletscherwand, Katamaranfahrt
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Halbinsel Valdés
ab CHF 600.– / pro Person
ab/bis Trelew
Highlights: Besuch der Seelöwen & Seeelefanten, Estancia San Lorenzo, Reservat Punta Norte
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Kurztour Mendoza
ab CHF 900.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Maipu Tal - Besuch eines Weingutes, Luján de Cuyo Tal, Stadtrundfahrt in Mendoza
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Privatreise Bariloche
Preis auf Anfrage
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Lago Nahuel Huapi, Berge Lopez und Capilla
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map6 Tage
Privatreise El Chaltén und Fitz Roy
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights: Los Glaciares Nationalpark, Wandern durch dichtes Waldgebiet, Gletscher de los Tres & Fitz Roy Massiv
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map3 Tage
Privatreise Iguazú
ab CHF 370.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Einzigartiges Erlebnis mit eigener Reiseleitung, Besichtigung der Fälle von argentinischer &...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Privatreise Salta
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Salta
Highlights: Cafayate- Schlucht, Lokales Weingut, Bizarre Humahuaca-Schlucht
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Privatreise Ushuaia
ab CHF 440.– / pro Person
Highlights: Feuerland Nationalpark, Mit einem Katamaran auf dem Beagle Kanal, Escondido See
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Zubucherreise Bariloche
ab CHF 330.– / pro Person
ab/bis Bariloche
Highlights: Lago Nahuel Huapi, Berge Lopez und Capilla
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map6 Tage
Zubucherreise El Chaltén und Fitz Roy
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights: Los Glaciares Nationalpark, Perito Moreno Geltscher, Lagune, den Gletscher de los Tres & Fitz Roy Massiv
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map3 Tage
Zubucherreise Iguazú
ab CHF 370.– / pro Person
ab/bis Puerto Iguazú
Highlights: Einzigartiges Erlebnis mit eigener Reiseleitung, Besichtigung der Fälle von argentinischer &...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map4 Tage
Zubucherreise Salta
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Salta
Highlights: Weinverkostung in Cafayate, Spektakuläre Cafayate-Schlucht, Der siebenfarbige Berg in Purmamarca, Die...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Zubucherreise Ushuaia
ab CHF 440.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Feuerland Nationalpark, Katamaran Bootsfahrt, Isla les Eclaireurs, Escondido See
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

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Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

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Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

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