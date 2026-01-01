Argentinien Rundreisen vom Spezialisten
Alle Facetten des Landes entdecken
El Calafate
ab CHF 340.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights: Parque Nacional Los Glaciares , Bootsfahrt zur Gletscherwand, Katamaranfahrt
4 Tage / 3 Nächte
Halbinsel Valdés
ab CHF 600.– / pro Person
ab/bis Trelew
Highlights: Besuch der Seelöwen & Seeelefanten, Estancia San Lorenzo, Reservat Punta Norte
4 Tage / 3 Nächte
Kurztour Mendoza
ab CHF 900.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Maipu Tal - Besuch eines Weingutes, Luján de Cuyo Tal, Stadtrundfahrt in Mendoza
3 Tage / 2 Nächte
Privatreise Bariloche
Preis auf Anfrage
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Lago Nahuel Huapi, Berge Lopez und Capilla
3 Tage / 2 Nächte
Privatreise El Chaltén und Fitz Roy
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights: Los Glaciares Nationalpark, Wandern durch dichtes Waldgebiet, Gletscher de los Tres & Fitz Roy Massiv
6 Tage / 5 Nächte
Privatreise Iguazú
ab CHF 370.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Einzigartiges Erlebnis mit eigener Reiseleitung, Besichtigung der Fälle von argentinischer &...
3 Tage / 2 Nächte
Privatreise Salta
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Salta
Highlights: Cafayate- Schlucht, Lokales Weingut, Bizarre Humahuaca-Schlucht
4 Tage / 3 Nächte
Privatreise Ushuaia
ab CHF 440.– / pro Person
Highlights: Feuerland Nationalpark, Mit einem Katamaran auf dem Beagle Kanal, Escondido See
3 Tage / 2 Nächte
Zubucherreise Bariloche
ab CHF 330.– / pro Person
ab/bis Bariloche
Highlights: Lago Nahuel Huapi, Berge Lopez und Capilla
3 Tage / 2 Nächte
Zubucherreise El Chaltén und Fitz Roy
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights: Los Glaciares Nationalpark, Perito Moreno Geltscher, Lagune, den Gletscher de los Tres & Fitz Roy Massiv
6 Tage / 5 Nächte
Zubucherreise Iguazú
ab CHF 370.– / pro Person
ab/bis Puerto Iguazú
Highlights: Einzigartiges Erlebnis mit eigener Reiseleitung, Besichtigung der Fälle von argentinischer &...
3 Tage / 2 Nächte
Zubucherreise Salta
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Salta
Highlights: Weinverkostung in Cafayate, Spektakuläre Cafayate-Schlucht, Der siebenfarbige Berg in Purmamarca, Die...
4 Tage / 3 Nächte
Zubucherreise Ushuaia
ab CHF 440.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Feuerland Nationalpark, Katamaran Bootsfahrt, Isla les Eclaireurs, Escondido See
3 Tage / 2 Nächte
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