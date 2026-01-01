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Privatreise Bariloche ab Buenos Aires

Die Stadt ist umrahmt von Bergen, Wäldern, Seen und Flüssen. Ein Paradies für Naturliebhaber, ideal zum Wandern und Golfspielen.

Die um die Jahrhundertwende vom Deutschen Carlos Wiederhold gegründete Stadt am Nahuel Huapi See erinnert sehr an einen alpenländischen Ferienort. Im Sommer ist Bariloche ein herrliches Ferienparadies und im Winter das beliebteste Wintersportzentrum Südamerikas. Bariloche ist auch für seine Gastronomie, die köstliche Schokolade sowie für sein ereignisreiches Kulturleben bekannt.

Ein Teil der Häuser ist im Schweizer Stil gebaut, darunter auch das Rathaus, die Post, die Polizei, die alle um einen grossen Platz am Seeufer gruppiert sind. Viel Naturstein und Holz wurden als Baumaterial verwendet. Oft trifft man auf das Wahrzeichen Bariloches, den Bernhardinerhund.

Reisedaten
Täglich

Privatreise Bariloche ab Buenos Aires
Preis auf Anfrage
ab/bis Buenos Aires
Highlights:
- Lago Nahuel Huapi
- Berge Lopez und Capilla
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Bariloche

Individuelle Anreise nach Bariloche. Transfer zum Hotel.

2. Tag Cerro Campanario

Am Morgen unternehmen Sie einen Ausflug entlang des Lago Nahuel Huapi in die nähere Umgebung. Geniessen Sie die schönen Ausblicke auf die Berge Lopez und Capilla. Fahrt mit dem Sessellift auf den 1050m hohen Cerro Campanario. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Erkundigen Sie Bariloche auf eigene Faust.

3. Tag Bariloche

Transfer zum Flughafen.

Kurztour 3 Tage ab/bis Bariloche
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Übernachtung im Mittelklasshotel
  • Täglich Frühstück

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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