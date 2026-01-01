Privatreise Bariloche ab Buenos Aires
Privatreise Bariloche ab Buenos Aires
Preis auf Anfrage
ab/bis Buenos Aires
Highlights:
- Lago Nahuel Huapi
- Berge Lopez und Capilla
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bariloche
Individuelle Anreise nach Bariloche. Transfer zum Hotel.
2. Tag Cerro Campanario
Am Morgen unternehmen Sie einen Ausflug entlang des Lago Nahuel Huapi in die nähere Umgebung. Geniessen Sie die schönen Ausblicke auf die Berge Lopez und Capilla. Fahrt mit dem Sessellift auf den 1050m hohen Cerro Campanario. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Erkundigen Sie Bariloche auf eigene Faust.
3. Tag Bariloche
Transfer zum Flughafen.
Kurztour 3 Tage ab/bis Bariloche
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Übernachtung im Mittelklasshotel
- Täglich Frühstück
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage