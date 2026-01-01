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Privatreise Ushuaia ab Ushuaia

Die südlichste Stadt Argentiniens ist zugleich Eintrittspforte zur Antarktis. Seit Jahrhunderten weckt der Name Ushuaia die Fantasie der Abenteurer.

Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, ist die Eingangspforte zur Antarktis; der Treffpunkt für Berge, Gletscher, Wälder und Meer; und die Hauptstadt der argentinischen Provinz Feuerland. Mystisch und weit abgelegen, reich an Legenden und Geschichten über Eroberer, Abenteurer und Verfolgte der Justiz, sagt man auch, Feuerland sei der Ort, an dem die Welt beginnt und demzufolge kann man von dort aus noch unberührte Landschaften erforschen.

Reisedaten
 Täglich
Privatreise Ushuaia ab Ushuaia
ab CHF 440.– / pro Person
Highlights:
- Feuerland Nationalpark
- Mit einem Katamaran auf dem Beagle Kanal
- Escondido See
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Ushuaia

Transfer zum Hotel.

2. Tag Feuerland Nationalpark und Beagle Kanal (fakultativ)

Am Morgen Ausflug in den Feuerland Nationalpark, dem einzigen Nationalpark Argentiniens, welcher die maritime Küste als natürliche Begrenzung hat. Er bietet historische und landschaftliche Attraktionen und grenzt im Westen an Chile und im Süden an den Beagle Kanal. Nachmittags fakultative Bootsfahrt mit einem Katamaran auf dem Beagle Kanal durch die Gruppe der Bridges Inseln. Auf den Inseln leben viele Seelöwen und seltene Vogelarten. Auf dem Rückweg Fahrt vorbei am Leuchtturm auf der Isla les Eclaireurs. Rückkehr nach Ushuaia gegen Abend.

3. Tag Ushuaia

Tag zur freien Verfügung oder fakultativer Ausflug. Transfer zum Flughafen.

Privatreise 3 Tage ab/bis Ushuaia
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 2 Übernachtungen
  • Täglich Frühstück
  • Nationalpark Eintrittsgebühren

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 440.– / pro Person

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