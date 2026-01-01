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Machu Picchu, Peru

Argentinien Länderübergreifende Rundreisen vom Spezialisten

Vielseitige Ferien vom Spezialisten

Eine Rundreise durch Argentinien ist ein abwechslungsreiches Erlebnis. Insbesondere wenn Sie diese Gelegenheit auch dazu nutzen, Abstecher in die Nachbarländer Chile, Brasilien und Peru zu machen. Länderübergreifende Rundreisen eröffnen Ihnen viele Möglichkeiten und sind vor allem deshalb reizvoll, weil Sie auf diese Art und Weise den Besuch herausragender kultureller Stätten geschickt miteinander verbinden. Erkunden Sie Argentinien und seine Nachbarländer auf ausgedehnten Rundreisen und geniessen Sie es, Südamerika in seiner ganzen Vielfalt kennenzulernen. Wenn Sie von Argentinien aus herrliche Entdeckungstouren unternehmen möchten, treten Sie mit unseren Spezialisten in Kontakt.

Icon map20 Tage
Aromas de Sudamerica
ab CHF 6550.– / pro Person
ab Lima bis Rio de Janeiro
Highlights: Limas schönste Plazas & Paläste, Cuzco die höchste Stadt des Inkareichs, Gigantische Wasserfälle Iguaçu
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map6 Tage
Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden
ab CHF 3020.– / pro Person
ab Salta bis Sucre
Highlights: Cuzco-Schule, Uyuni Salzsee, Besichtigung einer aktiven Mine, Textil-Museum Asur
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map19 Tage
Privatreise Aguas del Sur
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia, Petrohue-Wasserfälle, Magellanstrasse, See-Elefanten Kolonie,...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map16 Tage
Privatreise Andes y Pampa
ab CHF 9185.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map7 Tage
Privatreise Perito Moreno und Torres del Paine
Preis auf Anfrage
ab El Calafate bis Punta Arenas
Highlights: Perito Moreno Gletscher, Bootsausflug zum Upsala Gletscher, Torres del Paine National Park
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Privatreise Von Salta durch die Atacama Wüste
ab CHF 1720.– / pro Person
ab Salta bis Calama
Highlights: Schluchtenlandschaft „Quebrada de Humahuaca", Salzsee „Salinas Grandes", „Valle Arcoiris”, Lithium-...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map4 Tage
Seenüberquerung
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Bariloche bis Puerto Montt
Highlights: «3 Seen Route», See Lago Frias, Schifffahrt über Todos Los Santos See
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map19 Tage
Zubucherreise Aguas del Sur
ab CHF 9550.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Todos los Santos See , Lavafelder des Vulkans, Torres del Paine Natinoalpark, Kap Hoorn
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map16 Tage
Zubucherreise Andes y Pampa
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map7 Tage
Zubucherreise Perito Moreno und Torres del Paine
Preis auf Anfrage
ab El Calafate bis Punta Arenas
Highlights: Perito Moreno Gletscher, Bootsausflug zum Upsala Gletscher, Torres del Paine National Park
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map7 Tage
Zubucherreise Von Salta durch die Atacama Wüste
ab CHF 1720.– / pro Person
ab Salta bis Calama
Highlights: Schluchtenlandschaft „Quebrada de Humahuaca", Salzsee „Salinas Grandes", „Valle Arcoiris”, Lithium-...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

Geniessen Sie die besten Weine, die in Argentinien zu finden sind

Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

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