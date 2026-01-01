Argentinien Länderübergreifende Rundreisen vom Spezialisten
Vielseitige Ferien vom Spezialisten
Aromas de Sudamerica
ab CHF 6550.– / pro Person
ab Lima bis Rio de Janeiro
Highlights: Limas schönste Plazas & Paläste, Cuzco die höchste Stadt des Inkareichs, Gigantische Wasserfälle Iguaçu
20 Tage / 19 Nächte
Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden
ab CHF 3020.– / pro Person
ab Salta bis Sucre
Highlights: Cuzco-Schule, Uyuni Salzsee, Besichtigung einer aktiven Mine, Textil-Museum Asur
6 Tage / 5 Nächte
Privatreise Aguas del Sur
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia, Petrohue-Wasserfälle, Magellanstrasse, See-Elefanten Kolonie,...
19 Tage / 18 Nächte
Privatreise Andes y Pampa
ab CHF 9185.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
16 Tage / 15 Nächte
Privatreise Perito Moreno und Torres del Paine
Preis auf Anfrage
ab El Calafate bis Punta Arenas
Highlights: Perito Moreno Gletscher, Bootsausflug zum Upsala Gletscher, Torres del Paine National Park
7 Tage / 6 Nächte
Privatreise Von Salta durch die Atacama Wüste
ab CHF 1720.– / pro Person
ab Salta bis Calama
Highlights: Schluchtenlandschaft „Quebrada de Humahuaca", Salzsee „Salinas Grandes", „Valle Arcoiris”, Lithium-...
7 Tage / 6 Nächte
Seenüberquerung
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Bariloche bis Puerto Montt
Highlights: «3 Seen Route», See Lago Frias, Schifffahrt über Todos Los Santos See
4 Tage / 3 Nächte
Zubucherreise Aguas del Sur
ab CHF 9550.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Todos los Santos See , Lavafelder des Vulkans, Torres del Paine Natinoalpark, Kap Hoorn
19 Tage / 18 Nächte
Zubucherreise Andes y Pampa
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Iguaçu
Highlights: Santiago de Chile, Kolonialzeit & Moderne vereint, Torre del Paine Nationalpark, Imposante Gletscher &...
16 Tage / 15 Nächte
Zubucherreise Perito Moreno und Torres del Paine
Preis auf Anfrage
ab El Calafate bis Punta Arenas
Highlights: Perito Moreno Gletscher, Bootsausflug zum Upsala Gletscher, Torres del Paine National Park
7 Tage / 6 Nächte
Zubucherreise Von Salta durch die Atacama Wüste
ab CHF 1720.– / pro Person
ab Salta bis Calama
Highlights: Schluchtenlandschaft „Quebrada de Humahuaca", Salzsee „Salinas Grandes", „Valle Arcoiris”, Lithium-...
7 Tage / 6 Nächte
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