Privatreise El Chaltén und Fitz Roy ab El Calafate

1 . Tag El Calafate Transfer zum Hotel.

2 . Tag Perito Moreno Gletscher Abfahrt vom Hotel in Richtung Los Glaciares Nationalpark. Dort besichtigen Sie den 30 Kilometer langen und 4 Kilometer breiten Perito Moreno Gletscher. Mit Glück können Sie erleben wie riesige Eismassen in den Lago Argentino stürzen. Die Tour über die Holzstege eröffnet Ihnen immer wieder neue Ausblicke auf das Naturschauspiel.

3 . Tag El Calafate – El Chaltén Heute fahren Sie von El Calafate ins 220 Kilometer entfernte El Chaltén. Dort Geangekommen, werden Sie zu Ihrem Hotel gefahren.

4 . Tag Fitz Roy Massiv Aufbruch zu einer der schönsten Wanderungen der Umgebung. Geniessen Sie unterwegs verschieden Aussichtspunkte und wandern Sie durch dichtes Waldgebiet. Der Höhepunkt des heutigen Ausfluges ist das Erreichen der Moräne. Dort haben Sie den wohl schönsten Ausblick auf die Lagune und den Gletscher de los Tres sowie das Fitz Roy Massiv. Anschliessend kehren Sie nach El Chaltén zu Ihrem Hotel zurück.

5 . Tag El Chaltén – El Calafate Der heutige Tag führt Sie zurück nach El Calafate.

6 . Tag El Calafate Transfer zum Flughafen.