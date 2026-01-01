Privatreise El Chaltén und Fitz Roy ab El Calafate
Privatreise El Chaltén und Fitz Roy ab El Calafate
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis El Calafate
Highlights:
- Los Glaciares Nationalpark
- Wandern durch dichtes Waldgebiet
- Gletscher de los Tres & Fitz Roy Massiv
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag El Calafate
Transfer zum Hotel.
2. Tag Perito Moreno Gletscher
Abfahrt vom Hotel in Richtung Los Glaciares Nationalpark. Dort besichtigen Sie den 30 Kilometer langen und 4 Kilometer breiten Perito Moreno Gletscher. Mit Glück können Sie erleben wie riesige Eismassen in den Lago Argentino stürzen. Die Tour über die Holzstege eröffnet Ihnen immer wieder neue Ausblicke auf das Naturschauspiel.
3. Tag El Calafate – El Chaltén
Heute fahren Sie von El Calafate ins 220 Kilometer entfernte El Chaltén. Dort Geangekommen, werden Sie zu Ihrem Hotel gefahren.
4. Tag Fitz Roy Massiv
Aufbruch zu einer der schönsten Wanderungen der Umgebung. Geniessen Sie unterwegs verschieden Aussichtspunkte und wandern Sie durch dichtes Waldgebiet. Der Höhepunkt des heutigen Ausfluges ist das Erreichen der Moräne. Dort haben Sie den wohl schönsten Ausblick auf die Lagune und den Gletscher de los Tres sowie das Fitz Roy Massiv. Anschliessend kehren Sie nach El Chaltén zu Ihrem Hotel zurück.
5. Tag El Chaltén – El Calafate
Der heutige Tag führt Sie zurück nach El Calafate.
6. Tag El Calafate
Transfer zum Flughafen.
Privatreise 6 Tage ab/bis El Calafate
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutschsprechende Reiseleitung (ausgenommen Fitz Roy Wanderung mit englischsprechender Reiseleitung)
- 5 Übernachtungen
- Täglich Frühstück
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 990.– / pro Person