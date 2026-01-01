Halbinsel Valdés ab Trelew
Halbinsel Valdés ab Trelew
ab CHF 600.– / pro Person
ab/bis Trelew
Highlights:
- Besuch der Seelöwen & Seeelefanten
- Estancia San Lorenzo
- Reservat Punta Norte
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Trelew – Puerto Madryn
Individuelle Ankunft. Transfer zum Hotel in Puerto Madryn.
2. Tag Halbinsel Valdés
Ganztägiger Ausflug auf die Halbinsel Valdés, wo Sie die Seelöwen und Seeelefanten besuchen. Von Juni bis Mitte Dezember können auch Wale beobachtet werden (fakultativer Whalewatching Ausflug in Puerto Piramides). Später erreichen Sie Punta Cantor an der Küste, wo Sie eine schönen Panoramablick auf die Lagune Caleta Valdes haben. Mit etwas Glück sehen Sie unterwegs Guanacos, Störche, Füchse und verschiedene Vögel. Am späten Nachmittag Ankunft im Hotel in Puerto Piramides.
3. Tag Estancia San Lorenzo
Heute besuchen Sie die Estancia San Lorenzo, eine traditionelle Rinderfarm. Geniessen Sie zum Mittagessen ein typisches, patagonisches Lamm vom Grill (nicht inbegriffen). Sie haben hier auch die Möglichkeit, Magellanpinguine zu beobachten. Weiter geht es zum Reservat Punta Norte, wo man ab Dezember Seelöwen und möglicherweise Orcas sehen kann. Auf der Rückfahrt besuchen Sie das Carlos Ameghino Isthmus Interpretation Center. Gegen Abend Ankunft in Puerto Madryn.
4. Tag Puerto Madryn – Trelew
Transfer vom Hotel zum Flughafen.
Zubucherreise 4 Tage ab/bis Trelew
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung an Tag 1, 2 und 4, Englisch sprechende Reiseleitung an Tag 3
- Übernachtung in Mittelklasshotels
- Täglich Frühstück
- Privattour mit Deutsch sprechender Reiseleitung
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 600.– / pro Person