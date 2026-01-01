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Deseirto del Diblo, Argentinien

Argentinien Rundreisen vom Spezialisten

Gegensätze erleben in Ihren Argentinien Ferien

Um ein so vielseitiges Land kennenzulernen und zu verstehen, ist eine längere Rundreise durch Argentinien empfehlenswert. Verschiedene Landschaften wie die Pampa und Gebiete, die von Dschungel oder Wüste geprägt sind, machen Argentinien Rundreisen zu einem Vergnügen. Egal, ob Sie in erster Linie an den Bergwelten der Anden interessiert sind oder Sie die eisigen Landschaften im Süden Patagoniens reizen – Argentinien Rundreisen mit einer kompetenten Reiseleitung bringen Sie zu diesen Orten. Kontaktieren Sie für einzigartige Rundreisen in Argentinien noch heute unsere Spezialisten und lassen Sie sich Ihre individuelle Rundreise zusammenstellen.

Icon map11 Tage
Argentinien - Mehr als Tango
ab CHF 2920.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Tangoshow Buenos Aires, Pinguinkolonie Punta Tombo, Perito Moreno Gletscher, Nationalpark Feuerland
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map11 Tage
Argentinien Exklusiv
ab CHF 8770.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Besuch einer Ranch in der Pampa, Tierra del Fuego Nationalpark, Reiche Tier- und Pflanzenwelt des...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map10 Tage
El Norte fantástico
ab CHF 3450.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Besichtigung von Buenos Aires, Calchaquí-Täler, Besichtigung einer Weinkellerei, Iguazú-Wasserfälle
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map11 Tage
Patagonia en su Lengua
ab CHF 2860.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Tango und Dinner Show, Grösste Magellanpinguinkolonie des Kontinents, Nationalpark Tierra del Fuego,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map15 Tage
Privatreise Buenos Dias Argentina
ab CHF 2800.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Stadtbesichtigung von Buenos Aires, Seelöwen und See-Elefanten, Upsala Gletscher , Archäologischen Museen...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map12 Tage
Privatreise El Norte Unico
ab CHF 4390.– / pro Person
ab Salta bis Mendoza
Highlights: „Trén a las Nubes" , „Cerro de los siete Colores", Bizarre Humahuaca -Schlucht, „Quebrada de las Conchas"
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map15 Tage
Zubucherreise Buenos Dias Argentina
ab CHF 2800.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Stadtbesichtigung von Buenos Aires, Pinguinkolonie von Punta Tombo, Gletscher Perito Moreno, Cerro de los...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map12 Tage
Zubucherreise El Norte Unico
ab CHF 4390.– / pro Person
ab Salta bis Mendoza
Highlights: „Cerro de los siete Colores", Bizarre Humahuaca -Schlucht, Los Cardones Nationalpark, Talampaya-Canyon
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte

Patagonien

Die Landschaft Patagoniens zeigt sich einzigartig, wundervoll und mystisch zugleich

Weinregionen

Geniessen Sie die besten Weine, die in Argentinien zu finden sind

Die Pampa

Eine der wohl ursprünglichsten Regionen in Argentinien ist die Pampa

Honeymoon

Romantische Flitterwochen im Land des Tangos geniessen

Aufregende Tierwelt

In Argentinien können Sie auf Tuchfühlung mit einer einzigartigen Tierwelt gehen

Reiseinformationen

Wenn Sie nach Argentinien reisen, sollten Sie diese wichtigen und zugleich auch nützlichen Tipps und Tricks beachten

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