Argentinien Rundreisen vom Spezialisten
Gegensätze erleben in Ihren Argentinien Ferien
Argentinien - Mehr als Tango
ab CHF 2920.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Tangoshow Buenos Aires, Pinguinkolonie Punta Tombo, Perito Moreno Gletscher, Nationalpark Feuerland
11 Tage / 10 Nächte
Argentinien Exklusiv
ab CHF 8770.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Besuch einer Ranch in der Pampa, Tierra del Fuego Nationalpark, Reiche Tier- und Pflanzenwelt des...
11 Tage / 10 Nächte
El Norte fantástico
ab CHF 3450.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Besichtigung von Buenos Aires, Calchaquí-Täler, Besichtigung einer Weinkellerei, Iguazú-Wasserfälle
10 Tage / 9 Nächte
Patagonia en su Lengua
ab CHF 2860.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Tango und Dinner Show, Grösste Magellanpinguinkolonie des Kontinents, Nationalpark Tierra del Fuego,...
11 Tage / 10 Nächte
Privatreise Buenos Dias Argentina
ab CHF 2800.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Stadtbesichtigung von Buenos Aires, Seelöwen und See-Elefanten, Upsala Gletscher , Archäologischen Museen...
15 Tage / 14 Nächte
Privatreise El Norte Unico
ab CHF 4390.– / pro Person
ab Salta bis Mendoza
Highlights: „Trén a las Nubes" , „Cerro de los siete Colores", Bizarre Humahuaca -Schlucht, „Quebrada de las Conchas"
12 Tage / 11 Nächte
Zubucherreise Buenos Dias Argentina
ab CHF 2800.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Stadtbesichtigung von Buenos Aires, Pinguinkolonie von Punta Tombo, Gletscher Perito Moreno, Cerro de los...
15 Tage / 14 Nächte
Zubucherreise El Norte Unico
ab CHF 4390.– / pro Person
ab Salta bis Mendoza
Highlights: „Cerro de los siete Colores", Bizarre Humahuaca -Schlucht, Los Cardones Nationalpark, Talampaya-Canyon
12 Tage / 11 Nächte
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