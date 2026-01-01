Kurztour Mendoza ab Buenos Aires

Die gemütliche Provinzhauptstadt am Fusse der mächtigen Anden liegt mitten im wichtigsten Weinanbaugebiet Argentiniens.



In der Region um Mendoza werden die absoluten Spitzenweine Argentiniens produziert. 320 Sonnentage im Jahr und die gute Bewässerung durch die Schneeschmelze der Anden sorgen für hervorragende Anbau-Bedingungen. Die Weinernte wird jedes Jahr Ende Februar/anfangs März durch das berühmte Vendimia Fest beendet. Die Vendimia ist ein kultureller und gesellschaftlicher Höhepunkt im Jahreskalender von Mendoza - für Einheimische ebenso wie für Besucher.

Mendoza lädt mit seinen breiten Trottoirs und grosszügig angelegten Plätzen zum Flanieren und Verweilen ein. Die vielen grünen Pflanzen sorgen für ein mediterranes Ambiente.



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