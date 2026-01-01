Kurztour Mendoza ab Buenos Aires
Kurztour Mendoza ab Buenos Aires
ab CHF 900.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights:
- Maipu Tal - Besuch eines Weingutes
- Luján de Cuyo Tal
- Stadtrundfahrt in Mendoza
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Mendoza
Individuelle Anreise nach Mendoza. Transfer zum Hotel.
2. Tag Mendoza – Weinland
Am Morgen fahren Sie ins Maipu Tal und besuchen ein Weingut. Zudem besuchen Sie eine Olivenöldestillerie, wo Sie ein paar Köstlichkeiten probieren dürfen. Nach dem Mittagessen geht die Tour weiter ins Luján de Cuyo Tal. Sie haben Gelegenheit verschiedene Weine zu degustieren.
3. Tag Mendoza
Am Morgen halbtägige Stadtrundfahrt in Mendoza. Danach Transfer zum Flughafen.
Privat- oder Zubucherreise 3 Tage ab/bis Mendoza
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- 2 Übernachtungen
- Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Fakultative Ausflüge
- Trinkgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 900.– / pro Person