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Kurztour Mendoza ab Buenos Aires

Die gemütliche Provinzhauptstadt am Fusse der mächtigen Anden liegt mitten im wichtigsten Weinanbaugebiet Argentiniens.

In der Region um Mendoza werden die absoluten Spitzenweine Argentiniens produziert. 320 Sonnentage im Jahr und die gute Bewässerung durch die Schneeschmelze der Anden sorgen für hervorragende Anbau-Bedingungen. Die Weinernte wird jedes Jahr Ende Februar/anfangs März durch das berühmte Vendimia Fest beendet. Die Vendimia ist ein kultureller und gesellschaftlicher Höhepunkt im Jahreskalender von Mendoza - für Einheimische ebenso wie für Besucher.

Mendoza lädt mit seinen breiten Trottoirs und grosszügig angelegten Plätzen zum Flanieren und Verweilen ein. Die vielen grünen Pflanzen sorgen für ein mediterranes Ambiente.

Reisedaten
Täglich

Kurztour Mendoza ab Buenos Aires
ab CHF 900.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights:
- Maipu Tal - Besuch eines Weingutes
- Luján de Cuyo Tal
- Stadtrundfahrt in Mendoza
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Mendoza

Individuelle Anreise nach Mendoza. Transfer zum Hotel.

2. Tag Mendoza – Weinland

Am Morgen fahren Sie ins Maipu Tal und besuchen ein Weingut. Zudem besuchen Sie eine Olivenöldestillerie, wo Sie ein paar Köstlichkeiten probieren dürfen. Nach dem Mittagessen geht die Tour weiter ins Luján de Cuyo Tal. Sie haben Gelegenheit verschiedene Weine zu degustieren.

3. Tag Mendoza

Am Morgen halbtägige Stadtrundfahrt in Mendoza. Danach Transfer zum Flughafen.

Privat- oder Zubucherreise 3 Tage ab/bis Mendoza
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 2 Übernachtungen
  • Täglich Frühstück, 1 Mittagessen
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 900.– / pro Person

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