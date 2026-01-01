Zubucherreise Ushuaia ab Ushuaia

Die südlichste Stadt Argentiniens ist zugleich Eintrittspforte zur Antarktis. Seit Jahrhunderten weckt der Name Ushuaia die Fantasie der Abenteurer.



Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, ist die Eingangspforte zur Antarktis; der Treffpunkt für Berge, Gletscher, Wälder und Meer; und die Hauptstadt der argentinischen Provinz Feuerland. Mystisch und weit abgelegen, reich an Legenden und Geschichten über Eroberer, Abenteurer und Verfolgte der Justiz, sagt man auch, Feuerland sei der Ort, an dem die Welt beginnt und demzufolge kann man von dort aus noch unberührte Landschaften erforschen.



Reisedaten

Täglich