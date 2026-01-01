Zubucherreise Ushuaia ab Ushuaia
Zubucherreise Ushuaia ab Ushuaia
ab CHF 440.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights:
- Feuerland Nationalpark
- Katamaran Bootsfahrt
- Isla les Eclaireurs
- Escondido See
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ushuaia
Transfer zum Hotel.
2. Tag Feuerland Nationalpark und Beagle Kanal (fakultativ)
Am Morgen Ausflug in den Feuerland Nationalpark, dem einzigen Nationalpark Argentiniens, welcher die maritime Küste als natürliche Begrenzung hat. Er bietet historische und landschaftliche Attraktionen und grenzt im Westen an Chile und im Süden an den Beagle Kanal. Nachmittags Bootsfahrt mit einem Katamaran auf dem Beagle Kanal durch die Gruppe der Bridges Inseln. Auf den Inseln leben viele Seelöwen und seltene Vogelarten. Auf dem Rückweg Fahrt vorbei am Leuchtturm auf der Isla les Eclaireurs. Rückkehr nach Ushuaia gegen Abend.
3. Tag Ushuaia
Tag zur freien Verfügung oder fakultativer Ausflug. Transfer zum Flughafen.
Zubucherreise 3 Tage ab/bis Ushuaia
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- 2 Übernachtungen
- Täglich Frühstück
- Nationalpark Eintrittsgebühren
- Privattour mit Deutsch sprechender Reiseleitung
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 440.– / pro Person