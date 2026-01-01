Privatreise Salta ab Salta
Privatreise Salta ab Salta
ab CHF 1450.– / pro Person
ab/bis Salta
Highlights:
- Cafayate- Schlucht
- Lokales Weingut
- Bizarre Humahuaca-Schlucht
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Salta
Individuelle Anreise nach Salta und Transfer zum Hotel.
2. Tag Cafayate
Ausflug ins Weinanbaugebiet Cafayate. Die Reise führt Sie vorbei an Kakteen und einzigartigen Landschaften durch die Cafayate- Schlucht. Nach dem Mittagessen besuchen Sie ein lokales Weingut. Dort lernen Sie das Geheimnis der Torrontés Trauben kennen und lernen mehr über die Herstellung der exzellenten Weine.
3. Tag Humahuaca
Tagestour in die bizarre Humahuaca-Schlucht. Unterwegs machen Sie Halt in Purmamarca. Besichtigen Sie das kleine Dorf mit seinem berühmten siebenfarbigen Berg. Weiter geht Ihre Reise nach Tilcara mit seiner indianischen Festung. Das Highlight kommt zum Schluss. In der Humahuaca Schlucht angekommen unternehmen Sie einen ausführlichen Rundgang. Am Abend erreichen Sie Salta.
4. Tag Salta
Transfer zum Flughafen.
Privatreise 4 Tage ab/bis Salta
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Übernachtung in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück, 2 Abendessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
- Getränke und Trinkgelder für Fahrer/Reiseleiter
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1450.– / pro Person