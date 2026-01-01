Privatreise Salta ab Salta

Ausflug ins Weinanbaugebiet Cafayate. Die Reise führt Sie vorbei an Kakteen und einzigartigen Landschaften durch die Cafayate- Schlucht. Nach dem Mittagessen besuchen Sie ein lokales Weingut. Dort lernen Sie das Geheimnis der Torrontés Trauben kennen und lernen mehr über die Herstellung der exzellenten Weine.

Humahuaca

Tagestour in die bizarre Humahuaca-Schlucht. Unterwegs machen Sie Halt in Purmamarca. Besichtigen Sie das kleine Dorf mit seinem berühmten siebenfarbigen Berg. Weiter geht Ihre Reise nach Tilcara mit seiner indianischen Festung. Das Highlight kommt zum Schluss. In der Humahuaca Schlucht angekommen unternehmen Sie einen ausführlichen Rundgang. Am Abend erreichen Sie Salta.