Zubucherreise Salta ab Salta

Cafayate

Ausflug ins Weinanbaugebiet Cafayate. Die Reise führt Sie vorbei an Kakteen und einzigartigen Landschaften durch die Cafayate- Schlucht. Nach dem Mittagessen besuchen Sie ein lokales Weingut. Dort lernen Sie das Geheimnis der Torrontés Trauben kennen und lernen mehr über die Herstellung der exzellenten Weine. Bevor es dann gegen Abend zurück nach Salta geht, haben Sie die Möglichkeit den hiesigen Wein zu verkosten.