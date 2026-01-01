Das 5-Stern Hotel im typisch menorquinischen Stil bietet eine entspannte Atmosphäre und liegt in Gehdistanz vom gemütlichen Strand von Punta Prima. Die 62 exklusiven Suiten mit Meer- Garten- oder Poolblick sind sehr geräumig und warten mit jeder erdenklichen Annehmlichkeit auf. Mit verschiedenen Pools und diversen Sportangeboten ist für jede Altersklasse das genau Richtige dabei. Geniessen Sie den Luxus des Insotel Punta Prima Prestige Suite & Spa!