Badeferien im Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa ab Schweiz
Badeferien im Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- luxuriöse Suiten, z. T. mit Privatpool
- Miniclub für Kinder von 2 bis 16 Jahren
- grosses Sportangebot
- wunderschöner Pool
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute startet Ihr Urlaub mit dem Flug nach Menorca und Transfer in Ihr Hotel an der südöstlichen Spitze der Insel.
2-7. Tag Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa
Aerobic, Yoga, Boccia, Bogenschiessen, Mountainbikefahren, Squash, Beachvolleyball, Tischtennis, Tennis, Darts, Tauchen und vieles mehr bietet Ihnen dieses Luxushotel. Alternativ können Sie aber natürlich auch gemütlich am Pool oder am Strand liegen und die Sonne Spaniens geniessen. Wie auch immer, unvergessliche Ferien sind garantiert.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie reisen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Prestige Suite
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage