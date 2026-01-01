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Badeferien im Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa ab Schweiz

Das 5-Stern Hotel im typisch menorquinischen Stil bietet eine entspannte Atmosphäre und liegt in Gehdistanz vom gemütlichen Strand von Punta Prima. Die 62 exklusiven Suiten mit Meer- Garten- oder Poolblick sind sehr geräumig und warten mit jeder erdenklichen Annehmlichkeit auf. Mit verschiedenen Pools und diversen Sportangeboten ist für jede Altersklasse das genau Richtige dabei. Geniessen Sie den Luxus des Insotel Punta Prima Prestige Suite & Spa!
Badeferien im Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- luxuriöse Suiten, z. T. mit Privatpool
- Miniclub für Kinder von 2 bis 16 Jahren
- grosses Sportangebot
- wunderschöner Pool
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihr Urlaub mit dem Flug nach Menorca und Transfer in Ihr Hotel an der südöstlichen Spitze der Insel.

2-7. Tag Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa

Aerobic, Yoga, Boccia, Bogenschiessen, Mountainbikefahren, Squash, Beachvolleyball, Tischtennis, Tennis, Darts, Tauchen und vieles mehr bietet Ihnen dieses Luxushotel. Alternativ können Sie aber natürlich auch gemütlich am Pool oder am Strand liegen und die Sonne Spaniens geniessen. Wie auch immer, unvergessliche Ferien sind garantiert.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie reisen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in einer Prestige Suite
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 02.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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