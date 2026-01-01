Badeferien im Hotel Meliá Cala Galdana ab Schweiz
Badeferien im Hotel Meliá Cala Galdana ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkt an einem der schönsten Strände der Insel
- Verschiedene Restaurants, mit tollem Blick auf die Bucht
- Ideal für einen rundum entspannten Familienurlaub
- Modernes und exklusives Ambiente
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Menorca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Meliá Cala Galdana
In diesem familienfreundlichen Resort finden Sie alles, was das Herz begehrt. Durch die direkte Strandlage an einem der schönsten Buchten Menorcas, bietet das Hotel nicht nur hohen Strand- und Badekomfort, sondern auch wunderschöne Aussichten. Durch ein gut ausgestattetes Animationsprogramm wird hier bestimmt niemandem langweilig.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Standard Doppel Zimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage