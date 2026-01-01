Badeferien im Royal Son Bou Family Club ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Menorca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Royal Son Bou Family Club

Sie können Ihre Kinder entweder in die Obhut der erfahrenen Betreuer im Hotel geben und den Tag zur Ruhe und Entspannung nutzen, oder Sie unternehmen etwas zusammen mit der ganzen Familie. Das Hotel bietet unzählige Möglichkeiten, spannende, abenteuerliche und spassige Tage auf Menorca zu verbringen. Seien dies Ausflüge in die Umgebung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder auf dem Rücken eines Pferdes, gemütliche Stunden an einem der Pools oder sportliche Betätigung beim Bogenschiessen oder Fussballspielen. Hier wird es garantiert niemandem langweilig.