Badeferien im Royal Son Bou Family Club ab Schweiz
Badeferien im Royal Son Bou Family Club ab Schweiz
ab CHF 1536.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Beliebte Appartementanlage für Familien
- Unmittelbar an der Badebucht Playa Son Bou
- Umfangreiches Kinderprogramm
- Sport- und Abendanimation
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Menorca. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Royal Son Bou Family Club
Sie können Ihre Kinder entweder in die Obhut der erfahrenen Betreuer im Hotel geben und den Tag zur Ruhe und Entspannung nutzen, oder Sie unternehmen etwas zusammen mit der ganzen Familie. Das Hotel bietet unzählige Möglichkeiten, spannende, abenteuerliche und spassige Tage auf Menorca zu verbringen. Seien dies Ausflüge in die Umgebung zu Fuss, mit dem Fahrrad oder auf dem Rücken eines Pferdes, gemütliche Stunden an einem der Pools oder sportliche Betätigung beim Bogenschiessen oder Fussballspielen. Hier wird es garantiert niemandem langweilig.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Apartment Meerblick 7BN
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1536.– / pro Person