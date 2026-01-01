1 . Tag Individuelle Anreise Individuelle Anreise nach Coimbra. Transfer vom Bahnhof Coimbra nach Casal de São Simão. Unternehmen Sie bereits Ihre erste Wanderung in der Umgebung von Casal de São Simão. Es geht an einem Flussstrand entlang und führt durch drei wunderschöne Dörfer aus Schieferstein. In dieser Gegend trifft man auf unzählge alte Wasserkanäle und Wassermühlen, die Zeugnisse der menschlichen Präsenz im Laufe der Jahrhunderte sind. Rücktransfer nach Ferraria de São João.



→ Wz ca. 2 Std. I 6 km I Hm ↑↓ 247

2 . Tag Rundwanderung Ferraria Sâo João Am Morgen helfen Sie in einem Workshop bei der Herstellung von frischem Ziegenkäse. Später auf der Wanderung erleben Sie wie Schiefer und Quartz auf harmonische Weise miteinander verschmelzen im hübschen Dorf Ferraria Sâo João.



→ Wz ca. 1½ Std. I 5 km I Hm ↑↓ 238

3 . Tag Ferraria de São João - Gondramaz Die heutige Wanderung führt Sie zum wunderschönen Dorf Gondramaz vorbei am Louçainha Flussstrand. Sie werden viele charismatische Figuren sehen, errschafft von geschickten Handwerken, die das Markenzeichen dieser Region sind und den Namen dieses Dorfes mit ihrem Kunsthandwerk weit über die Grenzen weg tragen.



→ Wz ca. 3 Std. I 10 km I Hm ↑↓ 315

4 . Tag Gondramaz - Talasnal Heute wandern Sie von Gondramaz nach Talasnal, vorbei an Chiqueiro und Casal Novo. Das Entdecken dieser Schieferdörfer versetzt Sie in die magische Welt des Berges Lousã, mit seiner herrlichen Vegetation in welcher Rehe, Eber und viele andere Tierarten beheimatet sind, einige darunter selten und geschützt. Die Natur hier ist einmalig! Am Ende der Tour Transfer zurück nach Gondramaz.



→ Wz ca. 4½ Std. I 11½ km I Hm ↑↓ 705

5 . Tag Talasnal - Cerdeira Am Morgen Transfer von Gondramaz nach Talasnal. Die Wanderung führt nach Cerdeira, vorbei an Vaqueirinho, Catarredor und Candal. Sie folgen alten Wanderwegen, die bereits seit ewigen Zeiten von Einheimischen genutzt wurden um nach Lousã zu gelangen.



→ Wz ca. 4½ - 5 Std. I 10 km I Hm ↑↓ 970

6 . Tag Cerdeira - Lousã Gehen Sie von Cerdeira entlang der Levada, einem Wasserlauf, erkunden Sie die Burg von Lousã und gelangen Sie anschliessend zum Flussstrand Sra. da Piedade. Nachmittags können Sie an einem Workshop teilnehmen an dem Sie Schieferhaus-Miniaturen oder andere Skulpturen bauen, ausserdem können Sie das Abendessen selber kochen in einem Kochkurs für traditionelles portugiesisches Essen.



→ Wz ca. 2 - 2½ Std. I 7 km I Hm ↑↓ 280

7 . Tag Lousã - Coimbra Transfer nach Coimbra. Nehmen Sie sich Zeit, um die Stadt mit ihren Märkten, den lebhaften Fado-Bars wie auch die UNESCO-Universität zu entdecken. Auf einem Hügel mit Blick über die Stadt entwickelte sich die Universität von Coimbra-Alta und Sofa in sieben Jahrhunderten zu einem eigenen Stadtteil. Coimbra ist ein gutes Beispiel für eine Universtitätsstadt, die die Abhängigkeit der Stadt von der Universität wiederspiegelt.

8 . Tag Individuelle Rückreise Inidviduelle Rückreise von Coimbra oder Verlängerung.



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