Individuelle Wanderreise - Portugals Schieferdörfer ab Coimbra
Individuelle Wanderreise - Portugals Schieferdörfer ab Coimbra
Preis auf Anfrage
ab/bis Coimbra
Highlights:
- Besuch von zehn Schieferdörfern
- Traditionen erleben in drei Workshops
- Erfrischung an den Flussstränden
- Zeit für Entdeckungen in der Universitätsstadt Coimbra
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Individuelle Anreise
Individuelle Anreise nach Coimbra. Transfer vom Bahnhof Coimbra nach Casal de São Simão. Unternehmen Sie bereits Ihre erste Wanderung in der Umgebung von Casal de São Simão. Es geht an einem Flussstrand entlang und führt durch drei wunderschöne Dörfer aus Schieferstein. In dieser Gegend trifft man auf unzählge alte Wasserkanäle und Wassermühlen, die Zeugnisse der menschlichen Präsenz im Laufe der Jahrhunderte sind. Rücktransfer nach Ferraria de São João.
Individuelle Anreise nach Coimbra. Transfer vom Bahnhof Coimbra nach Casal de São Simão. Unternehmen Sie bereits Ihre erste Wanderung in der Umgebung von Casal de São Simão. Es geht an einem Flussstrand entlang und führt durch drei wunderschöne Dörfer aus Schieferstein. In dieser Gegend trifft man auf unzählge alte Wasserkanäle und Wassermühlen, die Zeugnisse der menschlichen Präsenz im Laufe der Jahrhunderte sind. Rücktransfer nach Ferraria de São João.
→ Wz ca. 2 Std. I 6 km I Hm ↑↓ 247
2. Tag Rundwanderung Ferraria Sâo João
Am Morgen helfen Sie in einem Workshop bei der Herstellung von frischem Ziegenkäse. Später auf der Wanderung erleben Sie wie Schiefer und Quartz auf harmonische Weise miteinander verschmelzen im hübschen Dorf Ferraria Sâo João.
Am Morgen helfen Sie in einem Workshop bei der Herstellung von frischem Ziegenkäse. Später auf der Wanderung erleben Sie wie Schiefer und Quartz auf harmonische Weise miteinander verschmelzen im hübschen Dorf Ferraria Sâo João.
→ Wz ca. 1½ Std. I 5 km I Hm ↑↓ 238
3. Tag Ferraria de São João - Gondramaz
Die heutige Wanderung führt Sie zum wunderschönen Dorf Gondramaz vorbei am Louçainha Flussstrand. Sie werden viele charismatische Figuren sehen, errschafft von geschickten Handwerken, die das Markenzeichen dieser Region sind und den Namen dieses Dorfes mit ihrem Kunsthandwerk weit über die Grenzen weg tragen.
Die heutige Wanderung führt Sie zum wunderschönen Dorf Gondramaz vorbei am Louçainha Flussstrand. Sie werden viele charismatische Figuren sehen, errschafft von geschickten Handwerken, die das Markenzeichen dieser Region sind und den Namen dieses Dorfes mit ihrem Kunsthandwerk weit über die Grenzen weg tragen.
→ Wz ca. 3 Std. I 10 km I Hm ↑↓ 315
4. Tag Gondramaz - Talasnal
Heute wandern Sie von Gondramaz nach Talasnal, vorbei an Chiqueiro und Casal Novo. Das Entdecken dieser Schieferdörfer versetzt Sie in die magische Welt des Berges Lousã, mit seiner herrlichen Vegetation in welcher Rehe, Eber und viele andere Tierarten beheimatet sind, einige darunter selten und geschützt. Die Natur hier ist einmalig! Am Ende der Tour Transfer zurück nach Gondramaz.
Heute wandern Sie von Gondramaz nach Talasnal, vorbei an Chiqueiro und Casal Novo. Das Entdecken dieser Schieferdörfer versetzt Sie in die magische Welt des Berges Lousã, mit seiner herrlichen Vegetation in welcher Rehe, Eber und viele andere Tierarten beheimatet sind, einige darunter selten und geschützt. Die Natur hier ist einmalig! Am Ende der Tour Transfer zurück nach Gondramaz.
→ Wz ca. 4½ Std. I 11½ km I Hm ↑↓ 705
5. Tag Talasnal - Cerdeira
Am Morgen Transfer von Gondramaz nach Talasnal. Die Wanderung führt nach Cerdeira, vorbei an Vaqueirinho, Catarredor und Candal. Sie folgen alten Wanderwegen, die bereits seit ewigen Zeiten von Einheimischen genutzt wurden um nach Lousã zu gelangen.
Am Morgen Transfer von Gondramaz nach Talasnal. Die Wanderung führt nach Cerdeira, vorbei an Vaqueirinho, Catarredor und Candal. Sie folgen alten Wanderwegen, die bereits seit ewigen Zeiten von Einheimischen genutzt wurden um nach Lousã zu gelangen.
→ Wz ca. 4½ - 5 Std. I 10 km I Hm ↑↓ 970
6. Tag Cerdeira - Lousã
Gehen Sie von Cerdeira entlang der Levada, einem Wasserlauf, erkunden Sie die Burg von Lousã und gelangen Sie anschliessend zum Flussstrand Sra. da Piedade. Nachmittags können Sie an einem Workshop teilnehmen an dem Sie Schieferhaus-Miniaturen oder andere Skulpturen bauen, ausserdem können Sie das Abendessen selber kochen in einem Kochkurs für traditionelles portugiesisches Essen.
Gehen Sie von Cerdeira entlang der Levada, einem Wasserlauf, erkunden Sie die Burg von Lousã und gelangen Sie anschliessend zum Flussstrand Sra. da Piedade. Nachmittags können Sie an einem Workshop teilnehmen an dem Sie Schieferhaus-Miniaturen oder andere Skulpturen bauen, ausserdem können Sie das Abendessen selber kochen in einem Kochkurs für traditionelles portugiesisches Essen.
→ Wz ca. 2 - 2½ Std. I 7 km I Hm ↑↓ 280
7. Tag Lousã - Coimbra
Transfer nach Coimbra. Nehmen Sie sich Zeit, um die Stadt mit ihren Märkten, den lebhaften Fado-Bars wie auch die UNESCO-Universität zu entdecken. Auf einem Hügel mit Blick über die Stadt entwickelte sich die Universität von Coimbra-Alta und Sofa in sieben Jahrhunderten zu einem eigenen Stadtteil. Coimbra ist ein gutes Beispiel für eine Universtitätsstadt, die die Abhängigkeit der Stadt von der Universität wiederspiegelt.
8. Tag Individuelle Rückreise
Inidviduelle Rückreise von Coimbra oder Verlängerung.
Inidviduelle Rückreise von Coimbra oder Verlängerung.
Programmänderungen vorbehalten!
Inbegriffene Leistungen:
- - 7 Übernachtungen in den Schieferdörfern in kleinen Unterkünften der 3- und 4-Sterne Kategorie
- - Frühstück, 6 Picknicks, 6 Abendessen
- - Infogespräch
- - 3 Workshops: Ziegenkäse, Kochlektion, Töpfern/Skulpturen
- - Transfers Coimbra - Ferraria de São João und Cerdeira - Coimbra
- - Transfers an den Wandertagen gemäss Programm
- - Gepäcktransport
- - GPS
- - Routen- und Kartenmaterial
- - Service-Hotline
- - Nicht eingeschlossene Mahlzeiten
- - Eventuell anfallende Kurtaxen sind vor Ort in den Hotels zu entrichten
- - Fakultative Ausflüge
- - myclimate Freiwilliger Klimaschutz-Beitrag CHF 34
- - Oblig. Annullierungskosten-/Extrarückreiseversicherung ALL RISK ab CHF 50
- - Buchungsgebühr pro Auftrag CHF 50
- - Kurzfristige Buchungsgebühr (7-0 Tage vor Abreise) zusätzlich pro Auftrag CHF 50
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage