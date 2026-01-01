Badeferien im Lindner Hotel Sylt ab Sylt
Badeferien im Lindner Hotel Sylt ab Sylt
Preis auf Anfrage
ab/bis Sylt
Highlights:
- in Gehdistanz zum Strand
- grosser Wellnessbereich
- gemütliches Design
- familienfreundlich
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Sylt und reisen dort vom Flughafen ein kurzes Stück nordwärts bis zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Lindner Hotel Sylt
Durch die ideale Lage des Hotels unmittelbar am Strand des Erholungs- und Badeortes Wenningstedt bieten sich unzählige Freizeitaktivitäten für aktive und erholungssuchende Gäste. Sie können Fahrräder mieten, das Wattenmeer erforschen, die Insel zu Fuss erkunden oder in einem Strandkorb gemütlich die Füsse hochlegen. Geniessen Sie eine wohltuende Massage im Hotel-Spa, schwimmen Sie ein paar Runden im Pool oder bringen Sie Ihren Körper im Fitnesscenter des Hotels in Form. Am Abend lockt das Restaurant Svear mit gemütlichem Ambiente und skandinavischen Köstlichkeiten.
8. Tag Rückreise
Heute verlassen Sie Ihr Strandhotel auf Sylt und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer King Size Bett
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage