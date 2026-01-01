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Badeferien im Lindner Hotel Sylt ab Sylt

Das im typisch friesischen Stil gestaltete Hotel liegt nur wenige Meter vom Wenningstedter Strand entfernt und begeistert seine Gäste mit einer herzlichen und familiären Atmosphäre und einem gemütlichen Design. Die Zimmer sind behaglich und mit attraktivem Komfort ausgestattet und sorgen für eine wohlige Stimmung. Nebst Erholungssuchenden kommen auch aktive Gäste auf ihre Kosten. Diverse Ausflüge und Erkundungen warten auf Sie! Im 300 qm grossen Wellnessbereich können Sie sich nach einem spannenden Tag verwöhnen lassen und die Seele vollends baumeln lassen.
Badeferien im Lindner Hotel Sylt ab Sylt
Preis auf Anfrage
ab/bis Sylt
Highlights:
- in Gehdistanz zum Strand
- grosser Wellnessbereich
- gemütliches Design
- familienfreundlich
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Sylt und reisen dort vom Flughafen ein kurzes Stück nordwärts bis zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Lindner Hotel Sylt

Durch die ideale Lage des Hotels unmittelbar am Strand des Erholungs- und Badeortes Wenningstedt bieten sich unzählige Freizeitaktivitäten für aktive und erholungssuchende Gäste. Sie können Fahrräder mieten, das Wattenmeer erforschen, die Insel zu Fuss erkunden oder in einem Strandkorb gemütlich die Füsse hochlegen. Geniessen Sie eine wohltuende Massage im Hotel-Spa, schwimmen Sie ein paar Runden im Pool oder bringen Sie Ihren Körper im Fitnesscenter des Hotels in Form. Am Abend lockt das Restaurant Svear mit gemütlichem Ambiente und skandinavischen Köstlichkeiten.

8. Tag Rückreise

Heute verlassen Sie Ihr Strandhotel auf Sylt und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
Im Preis inbegriffen
  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer King Size Bett
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel für Aufenthalt vom 02.06. - 09.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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