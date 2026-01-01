Badeferien im Lindner Hotel Sylt ab Sylt

Das im typisch friesischen Stil gestaltete Hotel liegt nur wenige Meter vom Wenningstedter Strand entfernt und begeistert seine Gäste mit einer herzlichen und familiären Atmosphäre und einem gemütlichen Design. Die Zimmer sind behaglich und mit attraktivem Komfort ausgestattet und sorgen für eine wohlige Stimmung. Nebst Erholungssuchenden kommen auch aktive Gäste auf ihre Kosten. Diverse Ausflüge und Erkundungen warten auf Sie! Im 300 qm grossen Wellnessbereich können Sie sich nach einem spannenden Tag verwöhnen lassen und die Seele vollends baumeln lassen.