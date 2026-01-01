Badeferien im Parkhotel Residenz ab St. Peter-Ording

Besuchen Sie das moderne Hotel, dass sich in einer ruhigen Lage im Zentrum des Ortsteils Bad befindet. Die Zimmer und unter anderem auch die Maisonetten sind gemütlich und hell gestaltet. Zur beliebten Dünen-Therme ist es ein 5-7 minütiger Fußweg. Einkaufsmöglichkeiten sind ca. 3 km entfernt dort befinden sich divere Geschäfte. Die Entfernung der Essensgelegenheiten beträgt ca. 2km in den Ortsteil Sankt Peter, also noch gut zu Fuss erreichbar. Unteranderem finden Sie dort auch weitere viele Restaurants und Lokalitäten der Marktplatz und ein Bernstein-Museum.