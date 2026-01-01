Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Parkhotel Residenz ab St. Peter-Ording

Besuchen Sie das moderne Hotel, dass sich in einer ruhigen Lage im Zentrum des Ortsteils Bad befindet. Die Zimmer und unter anderem auch die Maisonetten sind gemütlich und hell gestaltet. Zur beliebten Dünen-Therme ist es ein 5-7 minütiger Fußweg. Einkaufsmöglichkeiten sind ca. 3 km entfernt dort befinden sich divere Geschäfte. Die Entfernung der Essensgelegenheiten beträgt ca. 2km in den Ortsteil Sankt Peter, also noch gut zu Fuss erreichbar. Unteranderem finden Sie dort auch weitere viele Restaurants und Lokalitäten der Marktplatz und ein Bernstein-Museum.
Badeferien im Parkhotel Residenz ab St. Peter-Ording
Preis auf Anfrage
ab/bis St. Peter-Ording
Highlights:
- Nahe am Dünenhus in Sankt Peter-Ording
- Neue Strandpromenade
- Nicht weit entfernt von der Dünen-Therme
- 24h Poolnutzung
Icon calendar 7 Tage / 8 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihr Urlaub mit dem Flug von der Schweiz zur Nordsee.

2-7. Tag Parkhotel Residenz

Die Parkhotel Residenz bieten Ihnen eine sehr gute Lage, nur 15 Gehminuten vom Strand entfernt. Zum Seedeich sind es ca. 30m, dazwischen befindet sich die neu gestaltete Spiel- und Strandpromenade. Geniessen Sie die wunderschönen Sonnenuntergänge auf der grossen Dachterrasse mit Meerblick.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub an der Nordsee und Sie treten die Heimreise zurück in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
Im Preis inbegriffen
  • 7 Übernachtungen im Kleinen Doppelzimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel für Aufenthalt vom 14.07. - 21.07.2024

Preise
7 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen