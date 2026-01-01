Badeferien im Parkhotel Residenz ab St. Peter-Ording
Badeferien im Parkhotel Residenz ab St. Peter-Ording
Preis auf Anfrage
ab/bis St. Peter-Ording
Highlights:
- Nahe am Dünenhus in Sankt Peter-Ording
- Neue Strandpromenade
- Nicht weit entfernt von der Dünen-Therme
- 24h Poolnutzung
7 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihr Urlaub mit dem Flug von der Schweiz zur Nordsee.
2-7. Tag Parkhotel Residenz
Die Parkhotel Residenz bieten Ihnen eine sehr gute Lage, nur 15 Gehminuten vom Strand entfernt. Zum Seedeich sind es ca. 30m, dazwischen befindet sich die neu gestaltete Spiel- und Strandpromenade. Geniessen Sie die wunderschönen Sonnenuntergänge auf der grossen Dachterrasse mit Meerblick.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Urlaub an der Nordsee und Sie treten die Heimreise zurück in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
- 7 Übernachtungen im Kleinen Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
7 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage