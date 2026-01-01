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Badeferien im Strandhotel Zingst ab Zingst

Im Steigenberger Strandhotel & Spa Zingst entspannen Sie in stilvollem Ambiente und geniessen die wunderschöne Ostsee Natur. Das Hotel ist im Seebäder-Stil gehalten und die Zimmer sind hell und sehr einladend. Im rund 1.400 Quadratmeter grossen Wellness- und SPA-Bereich werden diverse Anwendungen und Behandlungen angeboten und Sie werden eingeladen in der Wellnessoase zu entspannen. Ein ausgezeichnetes Hotel, welches Sie überzeugen wird.
Badeferien im Strandhotel Zingst ab Zingst
Preis auf Anfrage
ab/bis Zingst
Highlights:
- Nähe zum Strand
- grossartiges SPA- und Wellnesscenter
- wunderschöne Anlage
- Oyster Bar
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen an die Ostsee. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Strandhotel Zingst

Ein erstklassiges Hotel, welches Sie mit dem hervorragenden Service, der Architektur und der ausgezeichneten Wellness & SPA-Bereich verzaubern wird. Das Strandhotel Zingst befindet sich ca. 50 Meter vom 15 Kilometer langen Sandstrand entfernt und dieser lädt zu spassigen Badetagen und langen Spaziergängen ein. Die Hotelzimmer sind alle sehr hell und grosszügig eingerichtet und es gibt Zimmer mit Blick auf den Deich. Sportliche Gäste werden vom Angebot begeistert sein, denn das Hotel bietet diverse Aktivitäten und Möglichkeiten an. Ein luxuriöses und erstklassiges Hotel, welches Sie mit Sicherheit überzeugen wird.

8. Tag Rückreise

Sie treten Ihre Rückreise an und fliegen zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen eine gute Rückreise.

Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
Im Preis inbegriffen
  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Parkseite
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel für Aufenthalt vom 02.06. - 09.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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