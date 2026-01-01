Badeferien im Strandhotel Zingst ab Zingst

Strandhotel Zingst

Ein erstklassiges Hotel, welches Sie mit dem hervorragenden Service, der Architektur und der ausgezeichneten Wellness & SPA-Bereich verzaubern wird. Das Strandhotel Zingst befindet sich ca. 50 Meter vom 15 Kilometer langen Sandstrand entfernt und dieser lädt zu spassigen Badetagen und langen Spaziergängen ein. Die Hotelzimmer sind alle sehr hell und grosszügig eingerichtet und es gibt Zimmer mit Blick auf den Deich. Sportliche Gäste werden vom Angebot begeistert sein, denn das Hotel bietet diverse Aktivitäten und Möglichkeiten an. Ein luxuriöses und erstklassiges Hotel, welches Sie mit Sicherheit überzeugen wird.