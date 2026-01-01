Badeferien im Strandhotel Zingst ab Zingst
Badeferien im Strandhotel Zingst ab Zingst
Preis auf Anfrage
ab/bis Zingst
Highlights:
- Nähe zum Strand
- grossartiges SPA- und Wellnesscenter
- wunderschöne Anlage
- Oyster Bar
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen an die Ostsee. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Strandhotel Zingst
Ein erstklassiges Hotel, welches Sie mit dem hervorragenden Service, der Architektur und der ausgezeichneten Wellness & SPA-Bereich verzaubern wird. Das Strandhotel Zingst befindet sich ca. 50 Meter vom 15 Kilometer langen Sandstrand entfernt und dieser lädt zu spassigen Badetagen und langen Spaziergängen ein. Die Hotelzimmer sind alle sehr hell und grosszügig eingerichtet und es gibt Zimmer mit Blick auf den Deich. Sportliche Gäste werden vom Angebot begeistert sein, denn das Hotel bietet diverse Aktivitäten und Möglichkeiten an. Ein luxuriöses und erstklassiges Hotel, welches Sie mit Sicherheit überzeugen wird.
8. Tag Rückreise
Sie treten Ihre Rückreise an und fliegen zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen eine gute Rückreise.
Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Parkseite
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage