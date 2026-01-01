Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Upstalsboom Wyk auf Föhr ab Föhr

Im idyllischen Hafenstädtchen Wyk, ruhig und direkt am feinen, weißen Südstrand gelegen, empfängt Sie das Upstalsboom Wellness Resort Südstrand verzaubert mit einmaligen Blicken auf das Wattenmeer, weit hinaus bis auf die Halligen - ein besonderer Ort, um den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen. Hier dreht sich alles um Wellness, Erholung und Genuss am Meer. Eine internationale Strandbar eingebettet in den Dünen, eine gemütliche Hotelbar sowie ein 2000m2 großer SPA- und Wellnessbereich lädt Sie ein, jeden Stress zu vergessen.
Badeferien im Upstalsboom Wyk auf Föhr ab Föhr
Preis auf Anfrage
ab/bis Föhr
Highlights:
- 2000m2 großer SPA- und Wellnessbereich
- Direkt an der Nordsee
- Offene Show-Küche
- Finnische Saunen mit grossem Panoramafenster
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie an die Nordsee von der Schweiz aus. Vom Flughafen geht es dann direkt zu Ihrer Unterkunft.

2-7. Tag Upstalsboom Wyk auf Föhr

Das Hotel bietet Ihnen den direkten Zugang zum weissen Sandstrand mit Blick auf die Nordsee, das alles können Sie die ganze Woche geniessen, wie auch das grosse Wellnessangebot. Sie werden vom Küchenpersonal in der "sydbar" oder in der Show-Küche auf eine kulinarische Reise mitgenommen, wo Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität an erster Stelle stehen.

8. Tag Rückreise

Sie reisen wieder nach Hause nach einem entspannten Urlaub. Von der Unterkunft fahren Sie an den Flughafen Kiel, und dann fliegen Sie in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
Im Preis inbegriffen
  • 7 Übernachtungen im Classic Doppelzimmer Landseite
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel für Aufenthalt vom 14.07. - 21.07.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen