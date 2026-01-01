Badeferien im Upstalsboom Wyk auf Föhr ab Föhr
Badeferien im Upstalsboom Wyk auf Föhr ab Föhr
Preis auf Anfrage
ab/bis Föhr
Highlights:
- 2000m2 großer SPA- und Wellnessbereich
- Direkt an der Nordsee
- Offene Show-Küche
- Finnische Saunen mit grossem Panoramafenster
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie an die Nordsee von der Schweiz aus. Vom Flughafen geht es dann direkt zu Ihrer Unterkunft.
2-7. Tag Upstalsboom Wyk auf Föhr
Das Hotel bietet Ihnen den direkten Zugang zum weissen Sandstrand mit Blick auf die Nordsee, das alles können Sie die ganze Woche geniessen, wie auch das grosse Wellnessangebot. Sie werden vom Küchenpersonal in der "sydbar" oder in der Show-Küche auf eine kulinarische Reise mitgenommen, wo Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität an erster Stelle stehen.
8. Tag Rückreise
Sie reisen wieder nach Hause nach einem entspannten Urlaub. Von der Unterkunft fahren Sie an den Flughafen Kiel, und dann fliegen Sie in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
- 7 Übernachtungen im Classic Doppelzimmer Landseite
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage