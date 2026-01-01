Badeferien im Upstalsboom Wyk auf Föhr ab Föhr

Im idyllischen Hafenstädtchen Wyk, ruhig und direkt am feinen, weißen Südstrand gelegen, empfängt Sie das Upstalsboom Wellness Resort Südstrand verzaubert mit einmaligen Blicken auf das Wattenmeer, weit hinaus bis auf die Halligen - ein besonderer Ort, um den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen. Hier dreht sich alles um Wellness, Erholung und Genuss am Meer. Eine internationale Strandbar eingebettet in den Dünen, eine gemütliche Hotelbar sowie ein 2000m2 großer SPA- und Wellnessbereich lädt Sie ein, jeden Stress zu vergessen.