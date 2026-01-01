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Badeferien im Kempinski Hotel Bahia Marbella-Estepona ab Schweiz

Das im stilvollen Ambiente erbaute Resort überzeugt seine Gäste in jeglicher Hinsicht. Eine weitläufige Gartenanlage, die zum Schlendern einlädt, geht nahtlos in den Strandabschnitt über. Der bekannte «Puro Beach Club» befindet sich lediglich 5 Minuten entfernt und ist definitiv ein Besuch wert.
Badeferien im Kempinski Hotel Bahia Marbella-Estepona ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Ca. 1.000 qm großen Spa-Bereich
- Puro Beach Club nur 5 Minuten entfernt
- Direkte Strandlage
- 2 À-la-carte-Restaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Malaga. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Kempinski Hotel Bahia Marbella-Estepona

Ihr Luxusresort kann durch seine direkte Strandlage und einer grossen Gartenanlage punkten. Es bietet auch einen riesigen Spa-Bereich, der ideal zum Entspannen ist. Die À-la-carte-Restaurants ermutigen, den kulinarischen Horizont zu erweitern. Durch die nahe Lage am «Puro Beach Club» lässt sich auch mal ein etwas anderes Stranderlebnis geniessen. Das Resort bietet zudem diverse sportliche Aktivitäten an, dieeine willkommene Abwechslung bieten.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Deluxe Zimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 01.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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