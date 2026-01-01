1 . Tag Anreise Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Malaga. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7 . Tag Kempinski Hotel Bahia Marbella-Estepona Ihr Luxusresort kann durch seine direkte Strandlage und einer grossen Gartenanlage punkten. Es bietet auch einen riesigen Spa-Bereich, der ideal zum Entspannen ist. Die À-la-carte-Restaurants ermutigen, den kulinarischen Horizont zu erweitern. Durch die nahe Lage am «Puro Beach Club» lässt sich auch mal ein etwas anderes Stranderlebnis geniessen. Das Resort bietet zudem diverse sportliche Aktivitäten an, dieeine willkommene Abwechslung bieten.

8 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.