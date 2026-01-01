Strandhotel Seerose Kölpinsee

Die hervorragende Lage, direkt am weissen Sandstrand und umgeben von der schönen Natur, wird Sie garantiert überzeugen. Die grosszügigen Zimmer sind alle sehr stilvoll eingerichtet. Sportlich aktive Gäste werden von der grossen Auswahl an Aktivitäten begeistern sein. Sie haben die Möglichkeit zu wandern, zu segeln, lange Spaziergänge zu unternehmen und Wassersportarten auszuüben. Ruhesuchende sind genauso richtig aufgehoben, denn im 400 qm SPA-Bereich inkl. Sauna und Whirlpool können Sie es sich richtig gut gehen lassen. In den zwei Restaurants werden Ihnen kulinarische Highlights gezaubert.