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Badeferien im Strandhotel Seerose Kölpinsee ab Ostseebad Kölpinsee

Direkt an einem weissen Ostseestrand liegt das romantische Strandhotel Seerose. Im Viersternehotel werden Sie ein grosses Sport- und Aktivprogramm antreffen, einen grosszügigen und gepflegten SPA-Bereich und eine gehobene Küche. Sie werden sich in diesem Hotel erholen und Ihren Alltag vergessen können.
Badeferien im Strandhotel Seerose Kölpinsee ab Ostseebad Kölpinsee
Preis auf Anfrage
ab/bis Ostseebad Kölpinsee
Highlights:
- wunderschöne Lage am Strand
- grosser SPA-Bereich
- ruhige Lage
- elegante familiäre Atmosphäre
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Ferien beginnen und Sie reisen nach Usedom. Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien.

2-7. Tag Strandhotel Seerose Kölpinsee

Die hervorragende Lage, direkt am weissen Sandstrand und umgeben von der schönen Natur, wird Sie garantiert überzeugen. Die grosszügigen Zimmer sind alle sehr stilvoll eingerichtet. Sportlich aktive Gäste werden von der grossen Auswahl an Aktivitäten begeistern sein. Sie haben die Möglichkeit zu wandern, zu segeln, lange Spaziergänge zu unternehmen und Wassersportarten auszuüben. Ruhesuchende sind genauso richtig aufgehoben, denn im 400 qm SPA-Bereich inkl. Sauna und Whirlpool können Sie es sich richtig gut gehen lassen. In den zwei Restaurants werden Ihnen kulinarische Highlights gezaubert.

8. Tag Rückreise

Sie treten die Rückreise an und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
Im Preis inbegriffen
  • 7 Übernachtungen im Economy Doppelzimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel für Aufenthalt vom 02.06. - 09.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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