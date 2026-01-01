Badeferien im Strandhotel Seerose Kölpinsee ab Ostseebad Kölpinsee
Badeferien im Strandhotel Seerose Kölpinsee ab Ostseebad Kölpinsee
Preis auf Anfrage
ab/bis Ostseebad Kölpinsee
Highlights:
- wunderschöne Lage am Strand
- grosser SPA-Bereich
- ruhige Lage
- elegante familiäre Atmosphäre
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Ferien beginnen und Sie reisen nach Usedom. Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien.
2-7. Tag Strandhotel Seerose Kölpinsee
Die hervorragende Lage, direkt am weissen Sandstrand und umgeben von der schönen Natur, wird Sie garantiert überzeugen. Die grosszügigen Zimmer sind alle sehr stilvoll eingerichtet. Sportlich aktive Gäste werden von der grossen Auswahl an Aktivitäten begeistern sein. Sie haben die Möglichkeit zu wandern, zu segeln, lange Spaziergänge zu unternehmen und Wassersportarten auszuüben. Ruhesuchende sind genauso richtig aufgehoben, denn im 400 qm SPA-Bereich inkl. Sauna und Whirlpool können Sie es sich richtig gut gehen lassen. In den zwei Restaurants werden Ihnen kulinarische Highlights gezaubert.
8. Tag Rückreise
Sie treten die Rückreise an und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
- 7 Übernachtungen im Economy Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage