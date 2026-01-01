Badeferien im Verdura Resort ab Schweiz

Verdura Resort

Sind Sie auf der Suche nach einem einzigartigen, luxuriösen und noblen Hotel? Suchen Sie eine Ruheoase mit mediterranem Flair? Das Verdure Resort ist ein Paradies, dass in Olivenhainen eingebettet, an einer 1,8 Kilometer langen Privatküste, liegt. Es hat einen Infinity-Pool, ein riesen grosses Spa, drei Golfplätze und Tennisplätze. In allen der insgesamt vier Restaurants wird hervorragendes Essen serviert. Die Zimmer, Suiten und Private Villas sind alle geräumig, modern und bestens ausgestattet. Zu den Private Villas gehört sogar ein eigener Pool zum Zimmer. Hier sind anspruchsvolle, Ruhesuchende und Gäste die das exklusive und einzigartige suchen, perfekt aufgehoben.