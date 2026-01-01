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Badeferien im Verdura Resort ab Schweiz

Das Verdure Resort ist ein Hotel der Superlative. Es umgeben von Olivenhainen, glitzernden Meer und Golfplätzen. Eine Oase mitten in der grünen Natur, die ein äusserst stilvolles und gradliniges Design hat. Zum Hotel gehört ein unvergleichbares 4000m² grosses Spa, welches diverse Behandlungen und Anwendungen anbietet.
Badeferien im Verdura Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 5 Sterne Luxushotel
- Infinity-Pool
- drei Golfplätze
- wunderschön in Olivenhainen gelegen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Sizilien. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Verdura Resort

Sind Sie auf der Suche nach einem einzigartigen, luxuriösen und noblen Hotel? Suchen Sie eine Ruheoase mit mediterranem Flair? Das Verdure Resort ist ein Paradies, dass in Olivenhainen eingebettet, an einer 1,8 Kilometer langen Privatküste, liegt. Es hat einen Infinity-Pool, ein riesen grosses Spa, drei Golfplätze und Tennisplätze. In allen der insgesamt vier Restaurants wird hervorragendes Essen serviert. Die Zimmer, Suiten und Private Villas sind alle geräumig, modern und bestens ausgestattet. Zu den Private Villas gehört sogar ein eigener Pool zum Zimmer. Hier sind anspruchsvolle, Ruhesuchende und Gäste die das exklusive und einzigartige suchen, perfekt aufgehoben.

8. Tag Rückreise

Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen und treten Ihren Rückflug zurück in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 10.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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