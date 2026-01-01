Badeferien im Verdura Resort ab Schweiz
Badeferien im Verdura Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 5 Sterne Luxushotel
- Infinity-Pool
- drei Golfplätze
- wunderschön in Olivenhainen gelegen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Sizilien. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Verdura Resort
Sind Sie auf der Suche nach einem einzigartigen, luxuriösen und noblen Hotel? Suchen Sie eine Ruheoase mit mediterranem Flair? Das Verdure Resort ist ein Paradies, dass in Olivenhainen eingebettet, an einer 1,8 Kilometer langen Privatküste, liegt. Es hat einen Infinity-Pool, ein riesen grosses Spa, drei Golfplätze und Tennisplätze. In allen der insgesamt vier Restaurants wird hervorragendes Essen serviert. Die Zimmer, Suiten und Private Villas sind alle geräumig, modern und bestens ausgestattet. Zu den Private Villas gehört sogar ein eigener Pool zum Zimmer. Hier sind anspruchsvolle, Ruhesuchende und Gäste die das exklusive und einzigartige suchen, perfekt aufgehoben.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen und treten Ihren Rückflug zurück in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage