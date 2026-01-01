Badeferien im Acacia Resort ab Schweiz

Von der Schweiz aus fliegen Sie nach Sizilien. Vom Flughafen Palermo reisen Sie zum gebuchten Hotel.

Acacia Resort

Direkte Strandlage, eine wunderschöne grosse Gartenanlage und ein tolles Wellnessangebot machen dieses Hotel zum perfekten Badeferienhotel. Das Viersternehotel bietet diverse Sportangebote wie einen Tennisplatz, Yoga- und Pilateskurse und einen Fitnessraum. Sie können im Hotel auch Mountainbikes oder Tourenräder mieten und damit die wunderschöne Region erkunden. Ein rundum gelungenes Hotel, welches für Paare und auch Familien perfekt geeignet ist.