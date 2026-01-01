Badeferien im Acacia Resort ab Schweiz
Badeferien im Acacia Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- gepflegte Gartenanlage
- Panorama-Wellnesscenter
- direkte Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Von der Schweiz aus fliegen Sie nach Sizilien. Vom Flughafen Palermo reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Acacia Resort
Direkte Strandlage, eine wunderschöne grosse Gartenanlage und ein tolles Wellnessangebot machen dieses Hotel zum perfekten Badeferienhotel. Das Viersternehotel bietet diverse Sportangebote wie einen Tennisplatz, Yoga- und Pilateskurse und einen Fitnessraum. Sie können im Hotel auch Mountainbikes oder Tourenräder mieten und damit die wunderschöne Region erkunden. Ein rundum gelungenes Hotel, welches für Paare und auch Familien perfekt geeignet ist.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen. Sie fliegen von Sizilien wieder in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage