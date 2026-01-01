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Badeferien im UNAHOTELS Naxos Beach ab Schweiz

Das gepflegte Viersternehotel liegt an einem wunderschön flach abfallenden Strand in der Nähe von Giardni Naxos. Sportbegeisterte und Badeferien Begeisterte kehren immer wieder gerne in dieses Hotel nach Sizilien zurück. Die südliche Lage des Hotels garantiert Ihnen sonnige und wunderschöne Strandferien.
Badeferien im UNAHOTELS Naxos Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Nähe zum Zentrum von Giardini Naxos
- grüne Hotelanlage
- grosses Sportangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen ins sonnige Sizilien. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel und Ihre Ferien beginnen.

2-7. Tag UNAHOTELS Naxos Beach

Im äusserst beliebten UNAHOTELS Naxos Beach erleben Sie Sizilien pur. Der breite hoteleigene Sand-/Kiesstrand wird Sie begeistern und ermöglicht Ihnen wunderschöne Strandtage. Die Zimmer sind im traditionellen sizilianischen Stil eingerichtet und sehr grosszügig. Familien fühlen sich aufgrund des Aktivitäten-Programms sehr gut aufgehoben und es gibt speziell für Familien, Familien Superior Villen. Im Spa Bereich werden diverse Behandlungen und Massagen angeboten und sorgen dafür, dass Sie ganz entspannte Ferien im wunderschönen Sizilien verbringen können.

8. Tag Rückreise

Sie treten die Rückreise an und reisen zum Flughafen und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Premium
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 15.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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