Badeferien im UNAHOTELS Naxos Beach ab Schweiz
Badeferien im UNAHOTELS Naxos Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Nähe zum Zentrum von Giardini Naxos
- grüne Hotelanlage
- grosses Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen ins sonnige Sizilien. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel und Ihre Ferien beginnen.
2-7. Tag UNAHOTELS Naxos Beach
Im äusserst beliebten UNAHOTELS Naxos Beach erleben Sie Sizilien pur. Der breite hoteleigene Sand-/Kiesstrand wird Sie begeistern und ermöglicht Ihnen wunderschöne Strandtage. Die Zimmer sind im traditionellen sizilianischen Stil eingerichtet und sehr grosszügig. Familien fühlen sich aufgrund des Aktivitäten-Programms sehr gut aufgehoben und es gibt speziell für Familien, Familien Superior Villen. Im Spa Bereich werden diverse Behandlungen und Massagen angeboten und sorgen dafür, dass Sie ganz entspannte Ferien im wunderschönen Sizilien verbringen können.
8. Tag Rückreise
Sie treten die Rückreise an und reisen zum Flughafen und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Premium
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage