Badeferien im UNAHOTELS Naxos Beach ab Schweiz

UNAHOTELS Naxos Beach

Im äusserst beliebten UNAHOTELS Naxos Beach erleben Sie Sizilien pur. Der breite hoteleigene Sand-/Kiesstrand wird Sie begeistern und ermöglicht Ihnen wunderschöne Strandtage. Die Zimmer sind im traditionellen sizilianischen Stil eingerichtet und sehr grosszügig. Familien fühlen sich aufgrund des Aktivitäten-Programms sehr gut aufgehoben und es gibt speziell für Familien, Familien Superior Villen. Im Spa Bereich werden diverse Behandlungen und Massagen angeboten und sorgen dafür, dass Sie ganz entspannte Ferien im wunderschönen Sizilien verbringen können.