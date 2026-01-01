Badeferien im TUI BLUE Lagoon Palace ab Schweiz
Badeferien im TUI BLUE Lagoon Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only Hotel
- exklusive Hotelanlage
- grosse Auswahl an Sport und Fitnessaktivitäten
- grosszügiger Wellnessbereich
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Von der Schweiz fliegen Sie nach Chalkidiki. Sie reisen anschliessend zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag TUI BLUE Lagoon Palace
Das Luxushotel überzeugt mit seiner Eleganz und seinem hervorragenden Service. Die Anlage ist modern und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Erholung für Paare wird hier grossgeschrieben und diese bekommen Sie zum Beispiel am Meer auf den romantischen Tagesbetten, denn das Hotel ist ein Adults Only. Sind Sie gerne aktiv und möchten gleichzeitig den Service und die Vorteile eines Fünfsternehotels geniessen? Dann buchen Sie Ihre Ferien im TUI BLUE Lagoon Palace und lassen Sie sich verwöhnen.
8. Tag Rückreise
Am heutigen Tag reisen Sie an den Flughafen und treten Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Aegean Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Juniorsuite Jacuzzi
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage