Badeferien im Porto Sani Hotel ab Schweiz

Porto Sani Hotel

Das Porto Sani Hotel wird Sie begeistern. Sind Sie auf der Suche nach einem ausgezeichneten Hotel mit exzellentem Service und einem wunderschönen flach abfallenden Sandstrand? Mögen Sie den modernen und stilvollen Einrichtungsstil? Dann werden Sie sich im Porto Sani wunderbar aufgehoben fühlen. Sie wohnen in hellen und geräumigen Suiten und Zimmer. Im Hotel gibt es drei Restaurants und in kurzer Geh Distanz erreichen Sie diverse Restaurants und Bars. Für sportliche und aktive Gäste gibt es ein grosses Angebot an Sportaktivitäten und einen Spa-Bereich.