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Badeferien im Porto Sani Hotel ab Schweiz

Das Fünfsternhotel ist ein Hotel der Extraklasse. Es überzeugt mit seiner modernen und eleganten Einrichtung, der gepflegten Gartenanlage und dem hervorragenden Service. Es liegt direkt hinter dem Yachthafen von Sani und ca. 300 Meter vom langen hellen Sandstrand entfernt. In diesem Hotel werden Ihre Bedürfnisse gestillt und Ihre Wünsche erfüllt. Es ist eine Oase der Entspannung und des Luxus.
Badeferien im Porto Sani Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- hervorragender Service
- Nähe zu Ausgehmöglichkeiten
- freundliche helle Zimmer
- grosse gepflegte Anlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Chalkidiki. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Traumhotel.

2-7. Tag Porto Sani Hotel

Das Porto Sani Hotel wird Sie begeistern. Sind Sie auf der Suche nach einem ausgezeichneten Hotel mit exzellentem Service und einem wunderschönen flach abfallenden Sandstrand? Mögen Sie den modernen und stilvollen Einrichtungsstil? Dann werden Sie sich im Porto Sani wunderbar aufgehoben fühlen. Sie wohnen in hellen und geräumigen Suiten und Zimmer. Im Hotel gibt es drei Restaurants und in kurzer Geh Distanz erreichen Sie diverse Restaurants und Bars. Für sportliche und aktive Gäste gibt es ein grosses Angebot an Sportaktivitäten und einen Spa-Bereich.

8. Tag Rückreise

Sie reisen an den Flughafen und fliegen zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug!

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in einer Junior Suite Private Garden Pool View
  • Verpflegung: Vollpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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