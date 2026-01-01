Badeferien im Porto Sani Hotel ab Schweiz
Badeferien im Porto Sani Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- hervorragender Service
- Nähe zu Ausgehmöglichkeiten
- freundliche helle Zimmer
- grosse gepflegte Anlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Chalkidiki. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Traumhotel.
2-7. Tag Porto Sani Hotel
Das Porto Sani Hotel wird Sie begeistern. Sind Sie auf der Suche nach einem ausgezeichneten Hotel mit exzellentem Service und einem wunderschönen flach abfallenden Sandstrand? Mögen Sie den modernen und stilvollen Einrichtungsstil? Dann werden Sie sich im Porto Sani wunderbar aufgehoben fühlen. Sie wohnen in hellen und geräumigen Suiten und Zimmer. Im Hotel gibt es drei Restaurants und in kurzer Geh Distanz erreichen Sie diverse Restaurants und Bars. Für sportliche und aktive Gäste gibt es ein grosses Angebot an Sportaktivitäten und einen Spa-Bereich.
8. Tag Rückreise
Sie reisen an den Flughafen und fliegen zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug!
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Junior Suite Private Garden Pool View
- Verpflegung: Vollpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage