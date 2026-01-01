Badeferien im Hotel COOEE Akti Ouranoupolis ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Thessaloniki. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

COOEE Akti Ouranoupolis

Im kleinen und familiär geführten Resort geniessen Sie einen sehr persönlichen Service, der Sie verwöhnen wird. Von Ihrem Pool aus wird Sie der Blick über die Bucht von Ouranopoli begeistern. Ihr Resort wird Sie auch mit seiner hausgemachten griechischen Küche überzeugen. Zusammen mit einer feinen Mahlzeit lassen sich spektakuläre Sonnenuntergänge beobachten, um einen gelungenen Ferientag zu beschliessen.