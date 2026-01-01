Badeferien im Hotel COOEE Akti Ouranoupolis ab Schweiz
Badeferien im Hotel COOEE Akti Ouranoupolis ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Kostenloses Highspeed-WLAN
- Ideal für entspannten Badeurlaub
- Familiäre Atmosphäre
- Sehr freundliches deutschsprachiges Personal
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Thessaloniki. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag COOEE Akti Ouranoupolis
Im kleinen und familiär geführten Resort geniessen Sie einen sehr persönlichen Service, der Sie verwöhnen wird. Von Ihrem Pool aus wird Sie der Blick über die Bucht von Ouranopoli begeistern. Ihr Resort wird Sie auch mit seiner hausgemachten griechischen Küche überzeugen. Zusammen mit einer feinen Mahlzeit lassen sich spektakuläre Sonnenuntergänge beobachten, um einen gelungenen Ferientag zu beschliessen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Aegean Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer seitl. Meerblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage