Badeferien im Hotel Sani Beach ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Thessaloniki. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7 . Tag Sani Beach Ihr Resort bietet für alle etwas an. Sie können sich ausgiebig sportlich betätigen und dabei vom umfassenden Sportangebot profitieren. Zur anschliessenden Erholung bietet sich der grosse Wellness- und Spa-Bereich natürlich ideal an. Erkunden Sie auch die diversen Strandmöglichkeiten in direkter Umgebung des Hotels. Kulinarisch dürfen Sie sich im 5-Sterne-Restaurant verwöhnen lassen.

8 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.