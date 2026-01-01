Badeferien im Hotel Sani Beach ab Schweiz
Badeferien im Hotel Sani Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 5-Sterne-Restaurant
- Grosser Wellness- und Spa-Bereich
- Umfassendes Sportangebot
- Direkte Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Thessaloniki. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Sani Beach
Ihr Resort bietet für alle etwas an. Sie können sich ausgiebig sportlich betätigen und dabei vom umfassenden Sportangebot profitieren. Zur anschliessenden Erholung bietet sich der grosse Wellness- und Spa-Bereich natürlich ideal an. Erkunden Sie auch die diversen Strandmöglichkeiten in direkter Umgebung des Hotels. Kulinarisch dürfen Sie sich im 5-Sterne-Restaurant verwöhnen lassen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Economy
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage