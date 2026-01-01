Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Hotel Sani Beach ab Schweiz

Atemberaubende Lage auf dem Kap Sani umgeben von kilometerlangen Stränden und unberührter Natur. Mit einem grossen Wellness- und Spa-Angebot sowie einem 5-Sterne-Restaurant mit lokaler und internationaler Küche verspricht dieses Resort einen erholsamen Aufenthalt.
Badeferien im Hotel Sani Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 5-Sterne-Restaurant
- Grosser Wellness- und Spa-Bereich
- Umfassendes Sportangebot
- Direkte Strandlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Thessaloniki. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Sani Beach

Ihr Resort bietet für alle etwas an. Sie können sich ausgiebig sportlich betätigen und dabei vom umfassenden Sportangebot profitieren. Zur anschliessenden Erholung bietet sich der grosse Wellness- und Spa-Bereich natürlich ideal an. Erkunden Sie auch die diversen Strandmöglichkeiten in direkter Umgebung des Hotels. Kulinarisch dürfen Sie sich im 5-Sterne-Restaurant verwöhnen lassen.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Economy
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen