Badeferien im Portes Lithos Luxury Resort ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Thessaloniki. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Portes Lithos Luxury Resort

Durch die ruhige Lage des Hotels steht auch die Erholung an oberster Stelle in diesem Resort. Geniessen Sie die schöne Anlage, entspannen Sie im Wellness Bereich oder direkt am Strand, welcher auch zu einem schönen Spaziergang einlädt. Sportlich können Sie sich im Fitnesscenter betätigen oder auch im Pool des Resorts. Die Bar eignet sich perfekt, um den Tag bei einem Cocktail ausklingen zu lassen.