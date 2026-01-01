Badeferien im Portes Lithos Luxury Resort ab Schweiz
Badeferien im Portes Lithos Luxury Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wunderschöne neue Hotelanlage mit sehr schönen Zimmern
- Tolle Poollandschaft
- Beste Strandlage
- Ideal für Erholungssuchende
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Thessaloniki. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Portes Lithos Luxury Resort
Durch die ruhige Lage des Hotels steht auch die Erholung an oberster Stelle in diesem Resort. Geniessen Sie die schöne Anlage, entspannen Sie im Wellness Bereich oder direkt am Strand, welcher auch zu einem schönen Spaziergang einlädt. Sportlich können Sie sich im Fitnesscenter betätigen oder auch im Pool des Resorts. Die Bar eignet sich perfekt, um den Tag bei einem Cocktail ausklingen zu lassen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Aegean Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppel Superior Zimmer (Meerfront)
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage