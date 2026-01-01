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Badeferien im Sentido Luna Vista ab Zürich

Das Sentido Luna Vista Belek überzeugt mit seiner direkten Lage am privaten Sand- und Kiesstrand sowie einem modernen Ambiente für unbeschwerte Ferientage an der Türkischen Riviera. Grosszügige Poollandschaften, elegante Zimmer und ein abwechslungsreiches All-Inclusive-Angebot schaffen beste Voraussetzungen für Erholung und Genuss. Ob entspannte Stunden am Meer, kulinarische Vielfalt oder abwechslungsreiche Aktivitäten: Hier verbringen Familien und Paare gelungene Ferien unter der Sonne Antalyas.
Badeferien im Sentido Luna Vista ab Zürich
ab CHF 829.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Direkte Lage am hoteleigenen Sand- und Kiesstrand
- Grosszügige Poollandschaft für die ganze Familie
- Umfangreiches All-Inclusive-Angebot mit internationaler und türkischer Küche
- Modernes Resort mit vielfältigem Sport- und Unterhaltungsprogramm
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie mit SunExpress nach Antalya. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage an der Türkischen Riviera und die herzliche Gastfreundschaft der Türkei.

2-7. Tag Sentido Luna Vista

Geniessen Sie entspannte Ferientage direkt am Meer. Verbringen Sie erholsame Stunden am privaten Strand oder an der grosszügigen Poollandschaft und lassen Sie sich vom umfangreichen All-Inclusive-Angebot verwöhnen. Sportliche Aktivitäten, abwechslungsreiche Unterhaltung und die moderne Hotelanlage sorgen für einen rundum gelungenen Aufenthalt an der sonnigen Küste von Antalya.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit SunExpress nach Zürich an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SunExpress
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: All Inclusive Plus
Preisbeispiel mit Abreise am 30.10.2026

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 829.– / pro Person

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