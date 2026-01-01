Badeferien im Sentido Luna Vista ab Zürich
Badeferien im Sentido Luna Vista ab Zürich
ab CHF 829.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Direkte Lage am hoteleigenen Sand- und Kiesstrand
- Grosszügige Poollandschaft für die ganze Familie
- Umfangreiches All-Inclusive-Angebot mit internationaler und türkischer Küche
- Modernes Resort mit vielfältigem Sport- und Unterhaltungsprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie mit SunExpress nach Antalya. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage an der Türkischen Riviera und die herzliche Gastfreundschaft der Türkei.
2-7. Tag Sentido Luna Vista
Geniessen Sie entspannte Ferientage direkt am Meer. Verbringen Sie erholsame Stunden am privaten Strand oder an der grosszügigen Poollandschaft und lassen Sie sich vom umfangreichen All-Inclusive-Angebot verwöhnen. Sportliche Aktivitäten, abwechslungsreiche Unterhaltung und die moderne Hotelanlage sorgen für einen rundum gelungenen Aufenthalt an der sonnigen Küste von Antalya.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit SunExpress nach Zürich an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SunExpress
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive Plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 829.– / pro Person