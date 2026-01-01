Badeferien im Sentido Luna Vista ab Zürich

1 . Tag Anreise Heute fliegen Sie mit SunExpress nach Antalya. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage an der Türkischen Riviera und die herzliche Gastfreundschaft der Türkei.

2-7 . Tag Sentido Luna Vista Geniessen Sie entspannte Ferientage direkt am Meer. Verbringen Sie erholsame Stunden am privaten Strand oder an der grosszügigen Poollandschaft und lassen Sie sich vom umfangreichen All-Inclusive-Angebot verwöhnen. Sportliche Aktivitäten, abwechslungsreiche Unterhaltung und die moderne Hotelanlage sorgen für einen rundum gelungenen Aufenthalt an der sonnigen Küste von Antalya.

8 . Tag Rückreise Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit SunExpress nach Zürich an.