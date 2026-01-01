Badeferien im Sentido Bellevue Park ab Basel
Badeferien im Sentido Bellevue Park ab Basel
ab CHF 499.– / pro Person
ab/bis Basel
Highlights:
- Direkte Lage am langen, feinsandigen Strand von Port El Kantaoui
- Grosszügige Poollandschaft mit Sonnenterrassen
- Vielfältiges Sport- und Unterhaltungsangebot für Gross und Klein
- Wellnessbereich mit entspannenden Spa- und Massageanwendungen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie mit Easyjet nach Tunesien. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage am Mittelmeer und die herzliche Gastfreundschaft Tunesiens.
2-7. Tag Sentido Bellevue Park
Verbringen Sie entspannte Tage direkt am feinsandigen Strand von Port El Kantaoui. Geniessen Sie die grosszügige Poolanlage, lassen Sie sich im Spa verwöhnen oder nutzen Sie das vielseitige Sport- und Unterhaltungsangebot. Die gepflegte Gartenanlage und die unmittelbare Nähe zum Meer schaffen die idealen Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Badeurlaub.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Easyjet nach Basel an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Basel
- Flüge ab/bis Basel mit Easyjet
- Inklusive Bustransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 499.– / pro Person