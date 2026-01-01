Badeferien im Sentido Bellevue Park ab Basel

1 . Tag Anreise Heute fliegen Sie mit Easyjet nach Tunesien. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage am Mittelmeer und die herzliche Gastfreundschaft Tunesiens.

2-7 . Tag Sentido Bellevue Park Verbringen Sie entspannte Tage direkt am feinsandigen Strand von Port El Kantaoui. Geniessen Sie die grosszügige Poolanlage, lassen Sie sich im Spa verwöhnen oder nutzen Sie das vielseitige Sport- und Unterhaltungsangebot. Die gepflegte Gartenanlage und die unmittelbare Nähe zum Meer schaffen die idealen Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Badeurlaub.

8 . Tag Rückreise Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Easyjet nach Basel an.