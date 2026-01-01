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Badeferien im Sentido Bellevue Park ab Basel

Direkt am feinsandigen Strand von Port El Kantaoui gelegen, bietet das Sentido Bellevue Park ideale Voraussetzungen für entspannte Ferientage unter der Sonne Tunesiens. Die weitläufige Poollandschaft, gepflegte Gartenanlagen und der herrliche Blick auf das Mittelmeer schaffen eine einladende Wohlfühlatmosphäre. Dank des abwechslungsreichen Sport-, Freizeit- und Wellnessangebots kommen sowohl Erholungssuchende als auch aktive Gäste auf ihre Kosten.
Badeferien im Sentido Bellevue Park ab Basel
ab CHF 499.– / pro Person
ab/bis Basel
Highlights:
- Direkte Lage am langen, feinsandigen Strand von Port El Kantaoui
- Grosszügige Poollandschaft mit Sonnenterrassen
- Vielfältiges Sport- und Unterhaltungsangebot für Gross und Klein
- Wellnessbereich mit entspannenden Spa- und Massageanwendungen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie mit Easyjet nach Tunesien. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage am Mittelmeer und die herzliche Gastfreundschaft Tunesiens.

2-7. Tag Sentido Bellevue Park

Verbringen Sie entspannte Tage direkt am feinsandigen Strand von Port El Kantaoui. Geniessen Sie die grosszügige Poolanlage, lassen Sie sich im Spa verwöhnen oder nutzen Sie das vielseitige Sport- und Unterhaltungsangebot. Die gepflegte Gartenanlage und die unmittelbare Nähe zum Meer schaffen die idealen Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Badeurlaub.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Easyjet nach Basel an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Basel
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Basel mit Easyjet
  • Inklusive Bustransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: Halbpension
Preisbeispiel mit Abreise am 15.11.2026

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 499.– / pro Person

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