Badeferien im Domes Aulus Zante, Autograph Collection ab Schweiz
Badeferien im Domes Aulus Zante, Autograph Collection ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Familienzimmer mit Abtrennung
- All Inclusive Verpflegung
- direkte Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz aus nach Zakynthos. Ihre Ferien beginnen !
2-7. Tag Domes Aulus Zante, Autograph Collection
Das Viersternehotel ist in eine grüne weitläufige Gartenumlage eingebettet. Der flach abfallende lange Sandstrand liegt direkt am Hotel und die Gäste profitieren von dieser wunderbaren Lage. Im Hotel wird All Inclusive angeboten und dies macht das Hotel für Familien sehr interessant. Für die kleinen Gäste gibt es einen Miniclub, einen Spielplatz und ein Planschbecken. Am Strand können diverse Wassersportarten ausgeübt werden. Das Domes Aulus Zante, Autograph Collection ist ein gehobenes Familienresort, welches Ihnen gefallen wird.
8. Tag Rückreise
Vom gebuchten Hotel reisen Sie zum Flughafen. Von dort aus treten Sie Ihre Rückreise in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Tropical Nest
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage