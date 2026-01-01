Domes Aulus Zante, Autograph Collection

Das Viersternehotel ist in eine grüne weitläufige Gartenumlage eingebettet. Der flach abfallende lange Sandstrand liegt direkt am Hotel und die Gäste profitieren von dieser wunderbaren Lage. Im Hotel wird All Inclusive angeboten und dies macht das Hotel für Familien sehr interessant. Für die kleinen Gäste gibt es einen Miniclub, einen Spielplatz und ein Planschbecken. Am Strand können diverse Wassersportarten ausgeübt werden. Das Domes Aulus Zante, Autograph Collection ist ein gehobenes Familienresort, welches Ihnen gefallen wird.