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Badeferien im Canne Bianche Lifestyle & Hotel ab Schweiz

Das Hotel ist eine gelungene Mischung aus einer stilvollen Wohlfühloase und einem luxuriösen Lifestyle Hotel. Auf Service, Qualität und Stil wird im Canne Bianche Lifestyle & Hotel einen sehr hohen Wert gelegt. Das Hotel ist wunderschön eingerichtet und das Innendesign und auch der wunderschöne Garten wird Sie begeistern. Am privaten Strandabschnitt lässt es sich wunderbar entspannen und vom Alltag erholen.
Badeferien im Canne Bianche Lifestyle & Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Boutique-Hotel
- ausgezeichnete Kulinarik
- stilvolle Anlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Brindisi. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Canne Bianche Lifestyle Hotel

Eine äusserst stilvolle und elegante Hotelanlage, die Sie mit ihrem Charme auf jeden Fall überzeugen wird. Die Zimmer sind grosszügig und in hellen Tönen gehalten. Das Hotelrestaurant ist empfehlenswert, denn es ist bekannt für seine ausgezeichnete Küche. Man geniesst dort regionale und frische Köstlichkeiten aus der Region. Der private Strandabschnitt liegt direkt am Hotel und auch der Aussenpool lädt zum Verweilen ein. Möchten Sie gerne die wunderschöne Region Apuliens entdecken? Die Lage des Hotels wird Sie begeistern und ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge.

8. Tag Rückreise

Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen und fliegen zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Standard
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 01.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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