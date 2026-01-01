Badeferien im Canne Bianche Lifestyle & Hotel ab Schweiz
Badeferien im Canne Bianche Lifestyle & Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Boutique-Hotel
- ausgezeichnete Kulinarik
- stilvolle Anlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Brindisi. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Canne Bianche Lifestyle Hotel
Eine äusserst stilvolle und elegante Hotelanlage, die Sie mit ihrem Charme auf jeden Fall überzeugen wird. Die Zimmer sind grosszügig und in hellen Tönen gehalten. Das Hotelrestaurant ist empfehlenswert, denn es ist bekannt für seine ausgezeichnete Küche. Man geniesst dort regionale und frische Köstlichkeiten aus der Region. Der private Strandabschnitt liegt direkt am Hotel und auch der Aussenpool lädt zum Verweilen ein. Möchten Sie gerne die wunderschöne Region Apuliens entdecken? Die Lage des Hotels wird Sie begeistern und ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie zum Flughafen und fliegen zurück in die Schweiz. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Standard
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage