Badeferien im ROBINSON APULIA ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON APULIA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Clubferien
- familienfreundliche Anlage
- direkt am Strand
- grosse Auswahl an Aktivitäten und Sportmöglichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen in Ihre wohlverdienten Badeferien nach Apulien. Vom Flughafen reisen Sie in das gebuchte Hotel.
2-7. Tag ROBINSON APULIA
Der ROBINSON APULIA ist das perfekte Clubferienhotel. Es bietet ein sehr umfangreiches und attraktives Programm für Kinder sowie auch für Erwachsene. Die Kinder können von sportlichen und spielerischen Aktivitäten profitieren und den ganzen Tag mit gleichaltrigen Spass haben. Das Hotel liegt direkt am Strand und es gibt sieben Pools, darunter ein Erwachsenenpool, ein Babypool und ein Whirlpool. Es gibt verschiedenen Restaurants und die Verpflegungsart all-inclusive, die sich optimal für Familienferien eignet. Am Strand können diverse Wassersport Aktivitäten unternommen werden und es werden auch Kurse für Erwachsenen angeboten. In diesem Hotel verbringen Sie perfekte Familienferien.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie an den Flughafen. Anschliessend treten Sie Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Comfort
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage