Badeferien im ROBINSON APULIA ab Schweiz

ROBINSON APULIA

Der ROBINSON APULIA ist das perfekte Clubferienhotel. Es bietet ein sehr umfangreiches und attraktives Programm für Kinder sowie auch für Erwachsene. Die Kinder können von sportlichen und spielerischen Aktivitäten profitieren und den ganzen Tag mit gleichaltrigen Spass haben. Das Hotel liegt direkt am Strand und es gibt sieben Pools, darunter ein Erwachsenenpool, ein Babypool und ein Whirlpool. Es gibt verschiedenen Restaurants und die Verpflegungsart all-inclusive, die sich optimal für Familienferien eignet. Am Strand können diverse Wassersport Aktivitäten unternommen werden und es werden auch Kurse für Erwachsenen angeboten. In diesem Hotel verbringen Sie perfekte Familienferien.