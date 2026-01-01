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Badeferien im ROBINSON APULIA ab Schweiz

Badeferien bei denen die Kinder im Fokus stehen. In diesem Clubhotel fühlen sich Familien und auch sportliche Gäste sehr gut aufgehoben. Es gibt diverse familienfreundliche Programme, Animationen und ein grosses Sport- und Wellnessangebot. In diesem Hotel verbringen Sie Ihre perfekten Familienferien.
Badeferien im ROBINSON APULIA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Clubferien
- familienfreundliche Anlage
- direkt am Strand
- grosse Auswahl an Aktivitäten und Sportmöglichkeiten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen in Ihre wohlverdienten Badeferien nach Apulien. Vom Flughafen reisen Sie in das gebuchte Hotel.

2-7. Tag ROBINSON APULIA

Der ROBINSON APULIA ist das perfekte Clubferienhotel. Es bietet ein sehr umfangreiches und attraktives Programm für Kinder sowie auch für Erwachsene. Die Kinder können von sportlichen und spielerischen Aktivitäten profitieren und den ganzen Tag mit gleichaltrigen Spass haben. Das Hotel liegt direkt am Strand und es gibt sieben Pools, darunter ein Erwachsenenpool, ein Babypool und ein Whirlpool. Es gibt verschiedenen Restaurants und die Verpflegungsart all-inclusive, die sich optimal für Familienferien eignet. Am Strand können diverse Wassersport Aktivitäten unternommen werden und es werden auch Kurse für Erwachsenen angeboten. In diesem Hotel verbringen Sie perfekte Familienferien.

8. Tag Rückreise

Vom Hotel reisen Sie an den Flughafen. Anschliessend treten Sie Ihren Rückflug in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Comfort
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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