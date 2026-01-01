Badeferien im ananea Hurghada ab Zürich

1 . Tag Anreise Heute fliegen Sie mit Air Cairo nach Hurghada. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage am Roten Meer und entspannte Momente in stilvollem Ambiente.

2-7 . Tag ananea Hurghada Geniessen Sie unbeschwerte Ferientage direkt am Meer. Entspannen Sie am privaten Sandstrand oder am Pool und lassen Sie die besondere Atmosphäre des modernen Adults-only-Resorts auf sich wirken. Das türkisfarbene Wasser des Roten Meers lädt zum Baden und Schnorcheln ein, während kulinarische Köstlichkeiten und das elegante Ambiente für rundum gelungene Urlaubstage sorgen.

8 . Tag Rückreise Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Air Cairo nach Zürich an.