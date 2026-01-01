Badeferien im ananea Hurghada ab Zürich
Badeferien im ananea Hurghada ab Zürich
ab CHF 1088.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Adults-only-Hotel für Gäste ab 18 Jahren
- Direkte Lage am privaten, feinsandigen Strand des Roten Meers
- Stilvolles «Slow Glamour»-Konzept mit modernem Design
- Ruhige, exklusive Anlage mit persönlicher Atmosphäre
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie mit Air Cairo nach Hurghada. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Freuen Sie sich auf erholsame Ferientage am Roten Meer und entspannte Momente in stilvollem Ambiente.
2-7. Tag ananea Hurghada
Geniessen Sie unbeschwerte Ferientage direkt am Meer. Entspannen Sie am privaten Sandstrand oder am Pool und lassen Sie die besondere Atmosphäre des modernen Adults-only-Resorts auf sich wirken. Das türkisfarbene Wasser des Roten Meers lädt zum Baden und Schnorcheln ein, während kulinarische Köstlichkeiten und das elegante Ambiente für rundum gelungene Urlaubstage sorgen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Nach dem Transfer zum Flughafen treten Sie den Rückflug mit Air Cairo nach Zürich an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Air Cairo
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1088.– / pro Person