Asterias Beach Resort
Afandou
Beschreibung
Einleitung
Das Asterias Beach Resort liegt direkt am weitläufigen Strand von Afandou an der Ostküste von Rhodos. Die gepflegte Anlage verbindet eine ruhige Lage mit einem vielseitigen Ferienangebot und bietet ideale Voraussetzungen für erholsame Badetage. Grosszügige Poollandschaften, komfortable Zimmer und die Nähe zu den Sehenswürdigkeiten der Insel machen das Resort zu einer attraktiven Adresse für Ferien auf Rhodos.
Lage
Das Ortszentrum von Afandou liegt rund 5 km entfernt und begeistert mit seinem authentischen Charakter, traditionellen Tavernen und verwinkelten Gassen. Auch das nahegelegene Kolymbia mit seiner bekannten Eukalyptusallee ist nach ungefähr 5 km erreichbar.
Das Ortszentrum von Afandou liegt rund 5 km entfernt und begeistert mit seinem authentischen Charakter, traditionellen Tavernen und verwinkelten Gassen. Auch das nahegelegene Kolymbia mit seiner bekannten Eukalyptusallee ist nach ungefähr 5 km erreichbar.
Zu den reizvollen Ausflugszielen der Region zählen die Quellen von Epta Piges, die sich etwa 5 km vom Resort befinden. Das bewaldete Naturgebiet mit seinen kleinen Wasserläufen und schattigen Wegen bietet eine willkommene Abwechslung zur Küste.
Rund 10 km entfernt liegt die Anthony-Quinn-Bucht, die mit ihrem kristallklaren Wasser und der markanten Felslandschaft zu den schönsten Naturkulissen der Insel zählt. Ebenfalls einen Besuch wert ist das Kloster Tsambika, das nach ungefähr 5 km erreichbar ist und einen eindrucksvollen Blick über die Ostküste eröffnet. Für kulturelle Entdeckungen lädt die Altstadt von Rhodos ein, die rund 20 km entfernt liegt.
Dank der direkten Strandlage und der attraktiven Umgebung eignet sich das Asterias Beach Resort ideal als Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Ferien zwischen Natur, Kultur und Badevergnügen auf Rhodos.
Angebot
Das Asterias Beach Resort präsentiert sich als moderne Ferienanlage mit einer gepflegten und einladenden Atmosphäre. Die harmonisch gestalteten Gebäude fügen sich in das weitläufige Resortkonzept ein und schaffen ein angenehmes Umfeld für erholsame Ferientage auf Rhodos. Helle Bereiche, grosszügige Aussenflächen und ein durchdachtes Gestaltungskonzept prägen das Erscheinungsbild der Anlage.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei einer frischen und vielseitigen Küche, die unterschiedliche Geschmäcker berücksichtigt.
Das Asterias Beach Resort präsentiert sich als moderne Ferienanlage mit einer gepflegten und einladenden Atmosphäre. Die harmonisch gestalteten Gebäude fügen sich in das weitläufige Resortkonzept ein und schaffen ein angenehmes Umfeld für erholsame Ferientage auf Rhodos. Helle Bereiche, grosszügige Aussenflächen und ein durchdachtes Gestaltungskonzept prägen das Erscheinungsbild der Anlage.
Kulinarisch bietet das Resort eine abwechslungsreiche Auswahl mit landestypischen und internationalen Spezialitäten. Die verschiedenen Restaurants und Bars sorgen für vielfältige Genussmomente in entspannter Umgebung und ergänzen das Ferienerlebnis auf angenehme Weise.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei einer frischen und vielseitigen Küche, die unterschiedliche Geschmäcker berücksichtigt.
Auch die öffentlichen Bereiche überzeugen durch eine gepflegte Gestaltung und eine angenehme Aufenthaltsqualität. Die Poollandschaft bildet das Herzstück der Anlage und lädt zum Verweilen ein. Gleichzeitig sorgen grosszügige Terrassen und stilvoll gestaltete Begegnungsbereiche für ein entspanntes Ambiente. Das Hotel verbindet Komfort, zeitgemässe Einrichtungen und eine ungezwungene Ferienatmosphäre und zählt damit zu den beliebten Adressen für Ferien auf Rhodos.
Zimmer
Die Zimmer des Asterias Beach Resort sind modern gestaltet und bieten eine angenehme Kombination aus Funktionalität und Komfort. Helle Farbtöne, klare Linien und eine zeitgemässe Einrichtung schaffen eine freundliche Wohnatmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Zur Grundausstattung der verschiedenen Zimmerkategorien gehören unter anderem Klimaanlage, WLAN, Fernseher, Minibar, Safe sowie ein Balkon oder eine Terrasse.
Familienzimmer bieten zusätzlichen Wohnraum und mehr Platz für gemeinsame Ferien. Wer noch mehr Komfort schätzt, findet in den Suiten grosszügigere Wohnbereiche und ein erweitertes Platzangebot.
Die Zimmer des Asterias Beach Resort sind modern gestaltet und bieten eine angenehme Kombination aus Funktionalität und Komfort. Helle Farbtöne, klare Linien und eine zeitgemässe Einrichtung schaffen eine freundliche Wohnatmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Zur Grundausstattung der verschiedenen Zimmerkategorien gehören unter anderem Klimaanlage, WLAN, Fernseher, Minibar, Safe sowie ein Balkon oder eine Terrasse.
Die Doppelzimmer eignen sich für erholsame Ferientage und überzeugen mit einer durchdachten Raumaufteilung.
Familienzimmer bieten zusätzlichen Wohnraum und mehr Platz für gemeinsame Ferien. Wer noch mehr Komfort schätzt, findet in den Suiten grosszügigere Wohnbereiche und ein erweitertes Platzangebot.
Ausgewählte Zimmerkategorien verfügen über einen direkten Zugang zu einem Gemeinschaftspool, während andere mit einem privaten Pool zusätzlichen Freiraum bieten. Je nach Kategorie stehen zudem unterschiedliche Ausblicke auf die Gartenanlage, die Poollandschaft oder das Meer zur Verfügung.
Aktivitäten
• Tennis (nach Verfügbarkeit)
Für abwechslungsreiche Ferientage steht eine Auswahl an inkludierten Sport- und Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung:
• Tennis (nach Verfügbarkeit)
• Tischtennis
• Beachvolleyball
• Fitness
• Aerobic- und Gymnastikprogramme
• Wassergymnastik
• Darts
• Tagesanimation
• Abendunterhaltung
Gegen Gebühr
• Spa- und Wellnessanwendungen
Für zusätzliche Abwechslung während der Ferien stehen verschiedene Angebote gegen Gebühr zur Verfügung:
• Spa- und Wellnessanwendungen
• Massagen
• Beauty- und Kosmetikanwendungen
• Billard
• Wassersportangebote durch lokale Anbieter am Strand
• Fahrradverleih
• Tennis bei Flutlicht
• Privat organisierte Sport- und Freizeitkurse (saisonal)
Kinder
• Kinderclub für verschiedene Altersgruppen
Für die kleinen Feriengäste bietet das Asterias Beach Resort verschiedene Einrichtungen und Angebote, die auf abwechslungsreiche und unbeschwerte Ferientage ausgerichtet sind:
• Kinderclub für verschiedene Altersgruppen
• Separates Kinderbecken
• Spielplatz im Aussenbereich
• Minidisco
• Kinderanimation mit altersgerechten Aktivitäten
• Babybetten auf Anfrage
• Hochstühle in den Restaurants
Hinweis
• Barrierefreie Zugänge in den öffentlichen Bereichen
Für Reisende mit eingeschränkter Mobilität stehen verschiedene Einrichtungen zur Verfügung:
• Barrierefreie Zugänge in den öffentlichen Bereichen
• Aufzüge
• Rollstuhlgerechte Wege innerhalb der Anlage
• Behindertengerechte Zimmer auf Anfrage und nach Verfügbarkeit
• Angepasste Badezimmer in ausgewählten Zimmerkategorien
• Stufenarme Zugänge zu wichtigen Hoteleinrichtungen
Preisbeispiel
• Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
• Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
• Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
• Unterbringung im Doppelzimmer Landblick
• Verpflegung: All Inclusive Plus
ab CHF 1186.– / pro Person
Loading map...