Das Ortszentrum von Afandou liegt rund 5 km entfernt und begeistert mit seinem authentischen Charakter, traditionellen Tavernen und verwinkelten Gassen. Auch das nahegelegene Kolymbia mit seiner bekannten Eukalyptusallee ist nach ungefähr 5 km erreichbar.

Zu den reizvollen Ausflugszielen der Region zählen die Quellen von Epta Piges, die sich etwa 5 km vom Resort befinden. Das bewaldete Naturgebiet mit seinen kleinen Wasserläufen und schattigen Wegen bietet eine willkommene Abwechslung zur Küste.

Rund 10 km entfernt liegt die Anthony-Quinn-Bucht, die mit ihrem kristallklaren Wasser und der markanten Felslandschaft zu den schönsten Naturkulissen der Insel zählt. Ebenfalls einen Besuch wert ist das Kloster Tsambika, das nach ungefähr 5 km erreichbar ist und einen eindrucksvollen Blick über die Ostküste eröffnet. Für kulturelle Entdeckungen lädt die Altstadt von Rhodos ein, die rund 20 km entfernt liegt.

Dank der direkten Strandlage und der attraktiven Umgebung eignet sich das Asterias Beach Resort ideal als Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Ferien zwischen Natur, Kultur und Badevergnügen auf Rhodos.