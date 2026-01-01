Nilkreuzfahrt von Assuan nach Luxor ab Schweiz

Linienflug der SWISS Int. Air Lines von Zürich nach Kairo. Empfang durch die Vertretung von Amin Travel und Transfer zum Hotel. Aufenthalt in Kairo inkl. Frühstück bis zum 4. Tag. Abend zur freien Verfügung in Kairo.

Tagesausflug zu den berühmten Pyramiden von Gizeh und der sagenumwobenen Sphinx. Danach folgt die Weiterfahrt nach Memphis und Sakkara und die Besichtigung der Alabaster-Sphinx, der Kolossalstatue von Ramses II., der Balsamierungsstätte, der Stufen-Pyramide des Djoser und des Grabes eines Noblen.

Am Morgen besuchen Sie das Ägyptische Nationalmuseum im Herzen der Hauptstadt, in dem unter anderem die atemberaubenden Schätze des Tutanchamun wie die goldene Totenmaske ausgestellt sind. Am Nachmittag geht es weiter zur Zitadelle, der Mohamed Ali Moschee mit dem gigantischen Kuppeldach und zum Khan El Khalili Bazar, dem grössten seiner Art im Nahen Osten. In einem typisch ägyptischen Kaffeehaus mitten im Bazar können Sie einen Tee oder einen Kaffee unter Einheimischen geniessen.

Kairo-Assuan (Nilkreuzfahrt)

Transfer zum Flughafen und Flug nach Assuan. Transfer zum Fünfsterne-Nilschiff und Start der viertägigen Nilkreuzfahrt von Assuan via Kom Ombo und Edfu nach Luxor inkl. Vollpension und allen Besichtigungen entlang der Nilstrecke mit deutschsprechender Führung bis zum 7. Tag wie folgt:



Assuan:

Der gut erhaltene Philae-Tempel liegt idyllisch auf einer Insel im Nil. Ausserdem besuchen Sie den Assuan-Staudamm und den Granitsteinbruch mit dem Unvollendeten Obelisken.



Abu Simbel (fakultativ):

Ab Assuan haben Sie die Möglichkeit, einen optionalen Ausflug per Minibus oder per Flugzeug zu den versetzten und aus dem Fels gehauenen Tempelanlagen von Abu Simbel zu unternehmen.



Kom Ombo:

Besuch des Doppeltempels, welcher den Göttern Sobek und Haroeris gewidmet ist.





Edfu:

Der imposante Horus-Tempel gehört zu den am besten erhaltenen Tempelanlagen des Landes.

Eine grosse Statue des Falkengottes Horus bewacht den Tempeleingang.



Luxor:

Im Tal der Könige besuchen Sie mehrere Königsgräber und bewundern die Wandmalereien. Danach stehen der terrassenartige Hatshepsut-Tempel und die 18 Meter hohen Memnon-Kolosse auf dem Programm. Am Ostufer des Nils besichtigen Sie den Luxor- und den Karnak-Tempel, den grössten Tempel Ägyptens.

